Smittetiltakene fortsetter til over påske

Tiltakene for å stoppe spredningen av koronaviruset blir forlenget til 13. april. Samtidig ber regjeringen folk holde større avstand, både inne og ute.

Det betyr at skolene og barnehagene blir stengt til over påske. Det samme gjelder de andre smitteverntiltakene som ble innført 12. mars.

– Tiltakene ser ut til å bremse smitten, men vi trenger mer tid for å se hvilken effekt de har. Regjeringen har fastsatt en strategi for å begrense smittespredningen som innebærer at hver enkelt som er smittet maksimalt skal smitte én annen person. Da vil helsevesenet ha kapasitet til å hjelpe alle som trenger det, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hun advarer mot å myke opp for tidlig og viser til at det skal lite til før epidemien blusser opp igjen.

Ber folk holde avstand

Samtidig skjerpes tiltakene for å begrense den fysiske kontakten mellom folk.

I det offentlige rom bør man holde minst én meters avstand til andre, sa helseminister Bent Høie (H) da han presenterte de nye tiltakene på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Når man er utendørs, bør man heller ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe. Dette gjelder ikke folk som er i familie eller bor sammen.

Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre. Heller ikke dette gjelder de som er i familie eller bor sammen.

Følger opp anbefaling

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier nordmenn må forberede seg på hele 2020 blir annerledes.

Hans mål er nå å «slå ned» koronaepidemien i Norge. Helsedirektoratet har derfor anbefalt regjeringen å fortsette med de drastiske smitteverntiltakene, som statsministeren har kalt de mest inngripende i fredstid i Norge.

– I dag er målet vårt å slå ned koronaepidemien så langt vi kan, sa Guldvog på en pressebrifing tidligere tirsdag.

Det overordnede målet er at hver person som får koronaviruset i Norge, i gjennomsnitt smitter færre enn én ny person. Da vil smitten over tid gå tilbake.

– Det er et krevende mål å oppnå, men vi kan ikke gi det opp i dag, sa Guldvog.

Oppdaterte scenarioer

Bakteppet er oppdaterte scenarioer fra Folkehelseinstituttet som viser at antall smittede kan øke svært raskt hvis Norge lemper på tiltakene nå.

– De neste ukene blir utfordrende for alle, men hvis vi lykkes, vil vi kunne lette på tiltakene om noen uker og sakte, men sikkert vende tilbake til normalen, sa Guldvog.

Hans håp er at de første justeringene kan komme etter påske.

Ingen hyttepåske i 2020

Forbudet mot å reise på hytta, blir videreført. Dermed blir det ingen hyttepåske i år.

«Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.", er blant de mange reglene som videreføres til etter påske.

– Skaff dere noen gode spill, lat som dere er på hytta, men bli hjemme, formaner statsminister Erna Solberg.

Håper en positiv trend vil skape støtte for koronatiltakene

Veksten i antall koronasmittede har stabilisert seg. Statsminister Erna Solberg håper dette betyr at folk støtter opp om regjeringens koronatiltak.

Under tirsdagens pressekonferanse kunngjorde regjeringen at koronatiltak som stenging av skoler, krav om karantene, og sosial avstand skal forlenges fram til 13. april. I tillegg blir kravene om sosial avstand strammet inn, slik at det ikke lenger er lov å samles mer enn fem personer utendørs.

Samtidig har antallet koronasmittede nå stabilisert seg, på omkring 200 nye bekreftede tilfeller per dag. Statsminister Erna Solberg håper det fører til støtte for regjeringens tiltak.

– Jeg hadde jo håpet at det ville gi dem glede og støtte over at tiltakene virker, og at vi derfor må fortsette. Det skal ikke mye til før sykdommen bruser opp igjen.

Hun minner om at en ny topp vil føre til at de samme problemene oppstår på nytt.

– Det er en utfordring vi må huske: oppmykning må ikke skje sånn at vi får en ny topp med en gang og alt arbeidet vårt er bortkastet.

Her er noen av de viktigste tiltakene som videreføres til og med 13. april 2020, ifølge regjeringen:

De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.

Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.

Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.

Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.

Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.

Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge ved grensen videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.

Grensekontrollen på indre Schengen-grenser forlenges.

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.

Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.

Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand, holdes stengt.

Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.

Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.

Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende holder stengt.

Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.

Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.

Kollektivtransporttilbudet opprettholdes.

