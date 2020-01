Tidligere medieleder erklærte seg ikke skyldig i gjentatte voldtekter

Rettssaken mot en mann i 40-årene med bakgrunn fra kultur og medier startet i Oslo tingrett tirsdag. Han er tiltalt for ni voldtekter og for seksuell omgang med en person under 16 år. Til ammen ni fornærmede er representert av sju bistandsadvokater – blant annet Marte Svarstad Brodtkorb (fra venstre), Trine Beate Omland, Thomas Michael Benestad og Camilla Hunn. Foto: Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix