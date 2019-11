Sparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige

Kvinnen mistet jobben som seniorrådgiver etter at hun brukte 295.000 kroner fra firmakortet til private formål, skriver Dagens Næringsliv. Nå trekker hun derimot banken for retten, krever erstatning, oppreisning og at oppsigelsen kjennes ugyldig.

Bakgrunnen for kravene er at kvinnen mener banken ikke har fulgt kravene arbeidsmiljøloven stiller om tilpasning i forbindelse med hennes problemer med spilleavhengighet.

– Når det gjelder rus, har man mye erfaring på feltet, og gjerne egne avtaler som forplikter arbeidsgiver til å lage et behandlingsopplegg sammen med den ansatte. På spilleavhengighet har man ikke den samme erfaringen, sier leder Pål Behrens for juridisk avdeling i Finansforbundet, som fører saken for kvinnen.

DNB skriver til avisen at de aldri kommenterer personalsaker. Banken vil heller ikke gå inn på rutinene den har for å hjelpe ansatte som sliter med spilleavhengighet. I sluttinnlegget til domstolen bestrider DNB at oppsigelsen er ugyldig.

Summen på 295.000 kroner, som kvinnen hadde belastet firmakortet med, ble betalt tilbake da forholdet ble oppdaget.