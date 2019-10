Vi bruker 1,2 milliarder på halloween

Det viser tall fra analyseinstituttet YouGov, som i perioden 16.–20. oktober gjennomførte en undersøkelse om nordmenns følelser rundt feiring av knask eller knep på oppdrag fra Danske Bank. I alt ble det gjennomført intervjuer med 1.008 personer over 18 år, og om lag 24 prosent svarte at de skal markere halloween.

Disse bruker i snitt 316 kroner på godteri, 382 kroner på kostymer, 334 kroner på å lage fest og 301 kroner på dekorasjoner.

Firedoblet på tre år

De som feirer halloween, bruker altså i snitt 1.333 kroner på feiringen – totalt 1,2 milliarder kroner.

– Beløpet vi bruker på halloween, har firedoblet seg på tre år. Selv om det ikke brukes så mye på kun kostyme, så blir det en del penger totalt når du både skal ha kostyme, godteri, pynt og kanskje lage fest i tillegg, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank til NTB.

I undersøkelsen svarer én av tre spurte – og det gjelder alle spurte, også de som ikke markerer halloween – at de synes det er en kostbar dag, med snop, pynt, feiring og kostymer. Én av tre synes også det tenderer til å bli dyrere og dyrere.

Mye kjøpepress

40 prosent sier de opplever kjøpepress tilknyttet denne dagen, og det er mange flere enn det er som sier de skal markere feiringen.

Når det gjelder den faktiske pengebruken blant dem som feirer, er det fremdeles et mindretall som tar fullstendig av.

Andelen som holder seg under 500-lappen, er henholdsvis 87 prosent for snop, 78 prosent for kostymer, 79 prosent for innkjøp til fest og 86 prosent til dekorasjonskostnader.