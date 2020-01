KrF og Frp skeptisk til ny rusreform

Utvalget foreslo i desember å gå bort fra å anmelde og straffeforfølge personer som blir tatt med brukerdoser med narkotika på seg. Isteden skal de bli pålagt et møte med hjelpetjenesten i kommunen med tilbud om frivillig hjelp og behandling. Det blir imidlertid ingen sanksjoner dersom man ikke møter opp.

Straff og oppfølging

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier til Klassekampen at han er enig med utvalget om at tunge rusbrukere bør slippe straff som bøter og fengsel for avhengigheten, men at han frykter for ungdommen.

– I verste fall vil avkriminalisering senke terskelen for å få ungdom til å prøve narkotika. Norge ligger lavt på narkotikabruk blant unge mennesker sammenlignet med andre europeiske land. Å hindre rekruttering er noe av det viktigste vi kan gjøre, sier Ropstad.

Han mener man kan reagere med både reaksjoner og oppfølging.

– Å flytte reaksjonene for bruk fra justis til helse, betyr ikke at unge som tester ut narkotika, ikke kan møtes med sanksjoner, sier han til avisa.

Ønsker reaksjon

Ropstad får støtte av helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp.

– Som mor og Frp-politiker vil jeg ikke akseptere at ungdom får et signal om at narkotikabruk er rett, sier hun til avisa.

– Det er ikke det er greit at en ungdom som blir tatt av politiet etter å ha kjøpt sin første brukerdose ikke skal få noen reaksjon. Det er å trekke reformen for langt, tilføyer hun.

Viktig gjennomslag

Reformen var en av Venstres viktigste gjennomslag i regjeringsforhandlingene og mottok blant annet ros fra SV og MDG.

Også helseministeren er positiv.

– Dette er en stor og viktig reform og et paradigmeskifte i norsk ruspolitikk, fastslo Bent Høie (H) da han mottok forslagene 19. desember.

Han understreket da at forslagene til utvalget ikke innebærer en legalisering av narkotika. Politiet skal fortsatt beslaglegge og reagere på narkotikabruk, og det skal fortsatt være forbudt å selge narkotika.