Sjøfartsdirektoratet: Avvik og sikkerhetssvikt hos Hurtigruten

Sjøfartsdirektoratets gransking av koronautbruddet på MS Roald Amundsen har avdekket sju avvik og svikt på flere områder i sikkerhetspolitikken hos Hurtigruten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

previous





fullscreen next MS Roald Amundsen 1 av 2 NTB scanpix

NTB

Ingen av avvikene blir kategorisert som alvorlige, og de får ikke konsekvenser for Hurtigrutens driftstillatelser, opplyser Hurtigruten tirsdag kveld.

Tilleggsrevisjonen ble gjennomført etter at det i juli oppsto et koronasmitteutbrudd på hurtigruteskipet Roald Amundsen. Det ble registrert smitte hos 29 passasjerer og 42 ansatte etter utbruddet.

Avvikene og sikkerhetssviktene ble funnet hos driftsselskapet Hurtigruten Cruise AS. Rederiet understreker at forbedringsarbeidet allerede er i gang.

– Det Sjøfartsdirektoratet påpeker er alvorlig og viser at vi må forbedre oss. Dette er første viktige steg på veien til å få alle svar på bordet og få forbedret alle aspekter av operasjonen vår. Nå avventer vi den eksterne granskingen, som vil gi oss enda flere svar og et bredere grunnlag for arbeidet vi har foran oss, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.