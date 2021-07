Belgisk kvinne smittet av to virusvarianter samtidig

Kvinnen ble innlagt på et sykehus i den belgiske byen Aalst i mars. Da var hun smittet med både alfa- og betavarianten, ifølge forskerne. Dette er mutasjonene som tidligere ble omtalt som henholdsvis den britiske og den sørafrikanske varianten.

– Begge variantene sirkulerte i Belgia på dette tidspunktet, så det er sannsynlig at kvinnen ble smittet med to ulike varianter fra to ulike personer, sier molekylærbiolog Anne Venkeerberghen, som leder en studie om fenomenet ved sykehuset der kvinnen ble innlagt.

Lignende tilfeller har blitt oppdaget i både Brasil og Portugal, og forskere tror at dette sjeldne fenomenet er sterkt underrapportert. Forskere etterlyser nå flere studier om slik dobbeltsmitte og spesielt hvordan dette eventuelt påvirker vaksinens effekt.