Øst politidistrikt meldte først om en rekke henvendelser fra folk om høye smell, lys og mulige nødbluss, men det hele skyldes antakelig en meteor som har passert over Østlandet.

Politiet har fått inn meldinger fra Halden i sør til Eidsvoll i nord.

Også Sørøst politidistrikt og Innlandet politidistrikt melder om svært mange meldinger.

Hendelsen inntraff noen minutter etter klokka 1 natt til søndag.

Agder politidistrikt fikk også en rekke meldinger rundt klokka 01.10 i natt fra innbyggere om observasjon av lysglimt som ble oppfattet som nødraketter.

«Hovedredningssentralen varslet, trolig meteorittregn», skriver operasjonsleder Miriam Stausland på Twitter i natt.

– Det var en 8–10 stykker som ringte inn, fra innlandet og langs kysten. Mange så lys som kunne oppfattes som nødraketter, og Hovedredningssentralen Sør-Norge melder om det samme, sier hun søndag morgen.

Enorme smell og kraftig lys

Også på Evje utenfor Kristiansand meldes det om observasjoner, noe som tyder på at den har hatt bane fra nord mot sør.

Lysglimtene ble etterfulgt av det som flere beskriver som enorme smell. Lysglimtet var så kraftig at det for mange opplevdes som nesten dagslys.

Flere videokutt fra hendelsen som deles på nettet viser dette.

Sannsynligvis en meteor

«Det ekstremt kraftige lyset som ble sett over Østlandet nettopp, etterfulgt av buldring og et røykspor, var sannsynligvis en diger meteor», skriver astrofysikeren Eirik Newth på Twitter.

Ifølge Newth er observasjoner av meteorer ikke sjeldne i seg selv.

«Det er bare sjelden at de går rett over så tett befolkede områder en sommernatt når mange er oppe», skriver han.

Kan ha landet på Østlandet

Morten Bilet i Norsk meteornettverk sier til VG at dette nok er en stor meteor og at dette er sjeldent.

– Den har mest sannsynlig kommet inn fra asteroidebeltet, mellom Mars og Jupiter. Det kan være jern, og det kan være sten, det vet vi ikke ennå, sier han.

Det er foreløpig usikkert hvor meteoren, eller meteorregnet, kan ha landet.

Norsk meteornettverk skriver at de vil jobbe utover dagen med å analysere videoer for å slå fast hvor meteoren falt og hvor den kom fra.

– Foreløpige beregninger tyder på at den falt over Finnemarka mellom Modum og Lier, og at det er mulig at deler har falt ned til bakken som meteoritter, opplyser de.

Intens rødfarge

«Flere observasjoner melder intens rødfarge som blir lysere og skifter til hvit før det oppløses», opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge, som også har fått inn flere meldinger om hendelsen.

En meteor er en glødende lysstripe av luft og gass på himmelen. Fenomenet opptrer når et legeme fra verdensrommet, en meteoroide, kommer inn i jordens atmosfære.

Dersom den ikke brenner helt opp, men treffer bakken, kalles den en meteoritt.