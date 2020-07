Flere båter på sjøen i sommer – travelt for redningsskøytene

Etter en drøy ukes fellesferie har Redningsselskapet merket at det er flere båter på sjøen enn vanlig. Båtforbundet ber folk vise hensyn og være forsiktige.

fullscreen next Redningsskøyta Einar Staff Sr. er en av mange redningsskøyter som hjelper til langs kysten. Redningsselskapet melder om en kraftig økning i antall oppdrag, spesielt i Oslofjorden. 1 av 2 Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB – Per-Helge Berg

Etter at den første uka av årets fellesferie snart er unnagjort, viser Redningsselskapets egne tall at de på landsbasis har hatt 314 oppdrag mellom 3. og 10. juli. Det er en økning på 12 prosent sammenlignet med samme uke i fjor.

– Fra Oslofjorden til og med Agder har redningsskøytene hatt 210 oppdrag mot 174 i fjor. Det er en økning på 21 prosent, opplyser medievakt Tanja Krangnes i Redningsselskapet til NTB.

På landsbasis økte antall oppdrag for redningsskøytene i mai og juni med 46 prosent, sammenlignet med fjoråret. Oppdragsøkningen er størst i Oslofjorden, der redningsskøytene har måtte rykke ut hele 81 prosent oftere enn i fjor.

– Bekymret

De siste ukene har også politiet vært aktive til sjøs, og politibåtene har stoppet flere båtførere både for å kjøre for fort, for å ha for høy promille og for å ikke bruke redningsvest.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ser med bekymring på denne utviklingen.

– Vi forventer at alle fritidsbåteiere viser hensyn til hverandre, viser aktsomhet og senker farten når forholdene tilsier det, sier generalsekretær Stig Hvide Smith.

– Aktsomhet på sjøen er en grunnleggende regel for alle båtførere, mener Hvide Smith, og peker på at det finnes fartsgrenser som alle i båt plikter å overholde.

Båtfart-app

Å orientere seg om fartsgrenser er ikke alltid like greit. En tommelfingerregel er at man ikke skal kjøre fortere enn 5 knop om man er mindre enn 150 meter fra land (samt hvis man befinner seg i trange sund), men dette varierer.

Flere kommuner har strengere grenser enn dette, og hvilken fart man kan holde hvis man befinner seg mer enn 150 meter fra land varierer også.

For å hjelpe til med å holde oversikten har Kystverket derfor nylig lansert en gratis app for mobiltelefoner – «Båtfart» – som har oversikten over hva som er fartsgrensen i det området du akkurat der og da befinner deg. Da får du en advarsel dersom du kjører for fort.

Ta hensyn

KNBF har også noen oppfordringer til båtfolket i møte med tidenes båtsommer.

– Bygg oppunder det gode sjømannskapet, og husk at båtliv er båtfellesskap der alle er venner. Avpass farten etter forholdene og omgivelsene dine. Ta hensyn til andre og hjelp til, ikke bare når noen er i nød, men også ved ilandstigning i ei flott uthavn, eller ved småuhell, sier president Egil Kr. Olsen i KNBF.

Generalsekretær Stig Hvide Smith understreker også viktigheten av å holde seg edru når man fører båt.

– Etter en dom i Høyesterett er nå rettspraksis at du mister retten til å føre båt om du blir tatt med promille på én og oppover. Vi fraråder å føre båt i alkoholpåvirket tilstand, uansett promille, sier Smith.

Økte drukningstall

I juni omkom 15 personer av drukning i Norge. Det er fem mer enn samme måned i fjor, men like mye som i juni i 2018 – en sommer med usedvanlig pent vær.

Av dem som druknet i juni, omkom sju etter fall fra land, seks under bading og to i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Redningsselskapets drukningsstatistikk viser at 45 personer druknet i første halvår. Det er åtte flere enn på samme tid i fjor.

Flere båter og mer uerfarne båtførere fører også til flere skader. Hittil i år har antall skader på fritidsbåt allerede økt med over 10 prosent, ifølge tall fra Frende forsikring. Juli og august er vanligvis de månedene som topper skadestatistikken.