Holden mener Hagens digi­tale kompe­tanse er for svak til å villede poli­tiet

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, mener klientens digitale kompetanse ikke er tilstrekkelig til å gjennomføre det han er siktet for.

Tom Hagens forsvarer Svein Holden her etter fengslingsmøtet i Nedre Romerike tingrett onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

Han sier til Dagbladet at klienten heller ikke har digital kompetanse til å hente inn bistand.

– Jeg har gjennom de siste 17 månedene fått et godt blikk inn i hans digitale kompetanse, og det er etter min oppfatning et godt argument for at han ikke kan ha villedet politiet på den måten saken forutsetter, sier Holden til avisa.

Tom Hagen (70) ble pågrepet av politiet tirsdag morgen. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant fra parets bolig på Lørenskog 31. oktober 2018.

Svein Holden har vært Hagen-familiens bistandsadvokat i godt over ett år før han denne uka ble Tom Hagens forsvarer.