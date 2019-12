Tre pågrepet etter at søskenpar ble funnet forlatt i Aarhus – kvinne siktet for omsorgssvikt

En 54 år gammel kvinne er siktet for omsorgssvikt og for å ha etterlatt barna i en hjelpeløs tilstand. Hun er ifølge politiet i familie med barna, men er ikke moren deres. Kvinnen er afghansk statsborger, med lovlig opphold i Danmark. Hun ble pågrepet i en leilighet sentralt i Aarhus.

De to øvrige pågrepne, en mann på 33 år og en kvinne på 25, er «administrativt frihetsberøvet for å sikre deres identitet», heter det fra politiet i Østjylland mandag ettermiddag.

Det er ikke kjent hvilken tilknytning de to andre har til søskenparet eller hva de eventuelt vil bli siktet for.

– Gjennom etterforskning fant vi fram til noen personer som kan ha en relasjon til barna. Nå skal de videre avhørene og undersøkelsene gjøre oss klokere på hvordan barna endte på gaten i Aarhus, sier politiinspektør Michael Kjeldgaard til Danmarks Radio.

– Vi arbeider ut fra mistanke om at barna har kommet til Danmark sammen med personer som oppholder seg, eller som har oppholdt seg ulovlig i landet, sa han tidligere mandag.

Funnet ved busstopp

De to barna ble funnet i 18.30-tiden lørdag, nær en busstopp ved travle Park allé. Claus Vitved og Jens Andersen var på vei ut for å spise da de passerte dem og fattet mistanke.

Gutten sto ved siden av en sportsvogn der den rundt ett år gamle jenta satt. De Begge så ut til å ha det bra, forteller Vitved til DR.

– Han var svært oppmerksom på lillesøsteren og ga henne en smokk. Jeg tror ikke at de kan ha stått der lenge, for små barn ville ha blitt utilfredse dersom de hadde vært der i to timer, sier han.

Afghanske

Politiet antok først at barna var østeuropeiske, men mener nå å kunne fastslå at de snakker dari og er av afghansk opprinnelse. Politiet sier jenta er rundt ett år gammel, mens gutten er to og et halvt år.

Politiet lette først etter barnas foreldre i butikker og restauranter i området, men uten hell.

Overvåkingskameraer i området ble også undersøkt, i håp om å avdekke hvem som fulgte barna inn i Park allé og etterlot dem der.

Barna er nå overlatt til lokale barnevernsmyndigheter. Ifølge politiet har de det bra, forholdene tatt i betraktning.

Stort engasjement

Det har vært enorm oppmerksomhet og stort engasjement i Danmark om saken. Etter at politiet offentliggjorde bilder av de to barna, ble pågangen etter hvert så stor at politiet måtte trygle om arbeidsro.

– Vi kan simpelthen ikke ta alle telefonene og har bruk for litt arbeidsro for å kunne følge opp noen av de sporene vi har å gå etter. Har du viktig tips, så skriv heller en epost til oss, lød oppfordringen fra politiet.