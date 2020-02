Herodes Falsk hyller vennen

Du var unik, skriver Herodes Falsk i et minneord om vennen Jahn Teigens bortgang.

NTB

– Takk for alt, Jahn! For all moro, sanger og sketsjer vi laget sammen – og for at vi var ordentlige kamerater, skriver komikeren Kim Bård Hansen, bedre kjent som Herodes Falsk på Facebook.

– Du var unik, den beste, ingen kan erstatte deg, verken på scenen eller bak. Du vil alltid være med oss, skriver han videre.

Sammen med Jahn Teigen og Tom Mathisen utgjorde Herodes Falsk på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet humorgruppen Prima Vera, som ga ut seks album, laget film og musikal.

Prima Veras andre plate «Brakara» solgte over 100.000 og var på den tiden en av Norges mest solgte plater.