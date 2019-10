– Vi har kontroll på en ambulanse som ble stjålet av en bevæpnet mann. Det ble avfyrt skudd for å stanse gjerningsmannen, han er ikke kritisk skadd, skrev politiet på Twitter klokken 13.02.

Ifølge Aftenposten skal gjerningspersonen være skallet og iført militærgrønn bukse og kamuflasjejakke.

En kvinne med barnevogn og et eldre ektepar er påkjørt eller måtte hoppe unna ved Sandaker Senter. Kvinnen og barna er kjørt til sykehus, opplyser politiet.

Uavklart tilstand

Oslo universitetssykehus opplyser at en av tvillingene er lettere skadd, mens tilstanden er uavklart for den andre. To pårørende er fysisk uskadd.

Ambulansen ble stjålet fra Rosenhoff på Torshov litt etter klokka 12.30. Politiet stoppet ambulansen i Krebs gate snaue kvarteret etter.

Kapret av bevæpnet person

Ambulansen på Torshov ble kapret av en person med skytevåpen, ifølge medievakten ved Oslo universitetssykehus.

– De tre ansatte i ambulansen er fysisk uskadd, men de er selvfølgelig sterkt berørt av hendelsen. De blir fulgt opp av kolleger, sier medievakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til NTB.

Bayer opplyser at en annen ambulanse også er involvert i hendelsen, men heller ikke de to ansatte i denne ambulansen er fysisk skadd.

Leter etter en gjerningsperson til

Politiet sier til VG at det var to personer involvert i tyveriet av ambulansen, og at de har kontroll på én:

– Vi jakter fortsatt på én person, opplyser politiet. På Twitter opplyser politiet at de søker etter en navngitt kvinne som var involvert og som de setter i sammenheng med ranet av ambulansen.

Kvinnen blir beskrevet som lys i huden, 165 centimeter høy, litt krøllete brunt hår, iført sort jakke, og hun ser ruset ut. Kvinnen er sist observert på Rosenhoff. Hvis noen ser denne kvinnen må politiet kontaktes umiddelbart.

PST vurderer situasjonen

– PST er orientert om hendelsen og bistår Oslo politidistrikt. I tillegg gjør vi fortløpende vurderinger for å kartlegge hvorvidt denne hendelsen påvirker trusselbildet, sier seniorrådgiver Anett Aamot i PST til NRK.

Politiet er på stedet med flere bevæpnede patruljer og politihelikopteret er også i lufta i området.

– Det er mye som foregår nå, så vi har ikke tid til å uttale oss i nåværende øyeblikk. Vi må komme tilbake til flere av spørsmålene senere, sier vaktleder Øyvind Torgersen ved kriminalvakta i Oslo politidistrikt til NTB.

Krasjet

Et vitne på stedet sier til VG at politiet krasjet inn i ambulansen.

– Hundepatruljen og to-tre andre patruljer begynte å skyte mot ambulansen, sier vitnet som selv var ute og kjørte på Torshov.

Han forteller at folk dukket bak bilene.

– Tre-fire politibiler krasjet inn ambulansen, sier han og legger til at tre politibiler ser ut til å være totalskadd.

Elever på Lilleborg skole, som ligger like ved åstedet, holdes foreløpig innendørs på grunn av den uavklarte situasjonen. Også Sagene barnehage bekrefter overfor NTB at de har blitt bedt om å holde barna innendørs.