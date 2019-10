Trump: Hever sanksjonene mot Tyrkia

De amerikanske sanksjonene mot Tyrkia ble innført som følge av at landet tidligere i oktober innledet en lenge varslet militæroffensiv mot de kurdiske styrkene i det nordøstlige Syria, der Erdogan vil opprette en drøyt 30 kilometer bred «sikkerhetssone» på syrisk side av grensa.

Fra talerstolen i Det hvite hus opplyste Trump onsdag at sanksjonene nå vil bli hevet.

– Tidligere i dag lovet Tyrkias regjering administrasjonen min at de vil stoppe krigføringen og sin offensiv i Syria og gjøre våpenhvilen permanent, sa Trump.

Presidenten sa at et «mindre antall» IS-krigere har rømt fra fangenskap i forbindelse med Tyrkias invasjon. USAs spesialutsending til Syria, James Jeffrey, uttalte tidligere onsdag i en høring i utenrikskomiteen i Representantenes hus at det dreier seg om over hundre.

Tyrkias invasjon skjedde etter at USA gikk med på å trekke ut sine styrker i området. Grepet har blitt sett på som et svik mot kurderne, som har vært USAs nærmeste allierte på bakken i krigføringen mot IS. Trump opplyste imidlertid på pressekonferansen at ikke alle trekkes ut.

– Vi har sikret oljen, og derfor er et lite antall amerikanske soldater fortsatt i området der de har olje, sa Trump.

Etter omfattende press, først og fremst fra USA, gikk Erdogan 17. oktober med på å innstille angrepene for å gi kurdisk milits anledning til å forlate området.