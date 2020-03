Statsministerens tale: Dette er ikke tiden for «jeg», det er tiden for «vi»

– Vi har alle sammen en jobb å gjøre, sier statsminister Erna Solberg (H). Hun ber folk om å stå sammen i kampen mot koronaviruset.

Statsminister Erna Solberg (H) talte til folket onsdag kveld. Hun sa at det vil bli verre før det blir bedre – men at det vil bli bedre. Foto: Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

NTB-Marius Helge Larsen

– Ingen i min generasjon har opplevd at landet vårt har så store utfordringer som vi sammen står i nå, slo statsministeren fast da hun talte til folket onsdag kveld.

Hun gjorde det klart at regjeringen, Stortinget og hele det politiske Norge gjør alt i sin makt for at vi skal komme oss trygt gjennom denne vanskelige perioden. Men Solberg ba også folket om å ta sin del av ansvaret.

– Vi må alle for en periode endre hvordan vi lever våre liv, for at de av oss som tåler viruset dårlig, ikke skal miste sitt, sa Solberg i talen, som ble sendt på NRK.

– Tilliten skal bære oss

Fellesskapet har hjulpet oss gjennom tunge tider før, påpekte statsministeren

– Når friheten har vært truet, har nordmenn gitt alt for hverandre. Dette har gitt landet vårt et fortrinn som er kraftigere enn noe våpen, og mer verdifullt enn noe oljefond: Nemlig at vi stoler på hverandre, sa hun.

Og la til:

– Det er denne tilliten som skal bære oss gjennom krisen vi nå står i.

Forstår frykten

De strenge tiltakene mot viruset har allerede fått store konsekvenser for norsk økonomi. Statsministeren sa at hun forstår frykten mange føler på:

– Mange er permittert, og mange er redde for at jobben ikke skal være der når dette er over. Andre er redde for å miste livsverket sitt. Jeg forstår den frykten.

Solberg viste til at restauranter, frisørsalonger og konsertscener er stengt, og at hoteller, kiosker og mange andre bedrifter står uten kunder. Hun lovet at det ikke skal stå på pengene.

– Vi er villige til å gjøre alt som trengs, og i samarbeid med Stortinget bruke de pengene som er nødvendig, for å sikre folks jobber og bedrifter. Store som små, sa hun.

– Det vil bli bedre

Solberg oppfordret folk til å lytte til rådene om hygiene og følge karantenereglene, beskytte seg selv for å beskytte andre, og stille opp for naboen og folk som er ensomme.

– Husk at dette er ikke tiden for «jeg». Dette er tiden for «vi», slo hun fast.

Statsministeren omtalte nordmenn som et folkeslag som trår til når det trengs, samarbeider og hjelper hverandre.

– Jeg vet at mange er bekymret. Noen er slitne. En del er allerede syke. Og det eneste vi vet er at det vil bli verre før det blir bedre. Men det vil bli bedre. Det vil gå over, sa statsministeren mot slutten av talen.