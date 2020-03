Danmark stenger grensene for å begrense koronasmitte

Fra lørdag klokka 12 stenger Danmark grensene, og avviser alle andre enn danske statsborgere.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Statsminister Mette Frederiksen i Danmark opplyste på en pressekonferanse fredag kveld at landet stenger grensene. Foto: Reuters / NTB scanpix

Det fortalte statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse fredag kveld.

– Danske statsborgere kan alltid komme inn i Danmark, men alle andre vil bli avvist, sa Frederiksen.

Tiltaket gjelder i utgangspunktet fram til 13. april. Forsvaret settes inn for å bistå politiet med grensekontroll.

– Dere må forvente å se forsvaret ved grensen. Det er selvfølgelig politiet som har ansvaret, men forsvaret kommer til å delta. Godstransporten blir ikke påvirket av grensekontrollen, sier statsministeren ifølge dr.dk.

Norge orientert

Det vil si at matvarer, medisiner og andre nødvendige varer fortsatt vil kunne transporteres inn i Danmark, og at sjåfører som frakter disse varene vil komme inn i landet.

Det vil ta noen dager å få alt på plass, bemerker statsminister Frederiksen.

Ifølge danske myndigheter er Norge, Tyskland og Sverige orientert om krisetiltaket, og har utvist forståelse for det, selv om de ikke er enige i alle punkter.

– Alle kan se alvoret, og vi vil ha løpende kontakt med dem, sier utenriksminister Jeppe Kofoed til dansk TV2.

Køer

Justisminister Nick Hækkerup sier at stengningen blir tydelig merket både ved grensene og på flyplassene. Han opplyser at stengningen trolig vil føre til at noen ferje-, tog, og flyruter blir stanset, og at det vil oppstå lange bilkøer ved grensene.

Danske myndigheter opplyser at de på grensa vil gjøre en individuell vurdering av om man har et «godkjent formål» for å komme inn i landet.

Slike godkjente formål er blant annet, ifølge dr.dk:

Hvis man arbeider eller bor i Danmark.

Hvis man skal levere varer i Danmark.

Hvis man skal hente varer i Danmark.

Hvis man har samværsrett med barn i Danmark.

Hvis man skal besøke meget syke familiemedlemmer i Danmark.

Et vanlig familiebesøk vil ikke være en godkjent grunn til å komme inn i landet, understreker justisminister Nick Hækkerup.

Oppdaterte reiseråd

Det danske utenriksdepartementet har samtidig kommet med oppdaterte reiseråd for danske borgere. Fra 13. mars til 13. april oppfordres alle dansker til å avstå fra alle utenlandsreiser med mindre det er strengt nødvendig.

– Beslutningen er tatt ut fra hensynet til å stanse smitten, men også for å unngå at dansker blir strandet i utlandet dersom andre land stenger for utreiser, sier utenriksminister Jeppe Kofoed.

801 dansker har til nå fått påvist koronasmitte. 23 av dem er innlagt på sykehus.

Også Polen og Ukraina gikk fredag ut med at de stenger grensene.