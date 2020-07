Medisin og realfag topper lista til Samordna opptak

108.000 har fått tilbud om studieplass. Det er flere enn noen gang, ifølge Kunnskapsdepartementet. Øverst på listene finner vi medisin – og et realfagsprogram.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Henrik Asheim, minister for forskning og høyere utdanning, kommenterte årets studieopptak under en pressekonferanse fredag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

– Annerledesåret 2020 fortsetter å sette rekorder, men i denne sammenhengen er det med positivt fortegn. Nå kan over 100.000 glede seg over å skulle ta steget inn i studielivet, kanskje for aller første gang. Det er godt nytt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

– Kompetanse blir det viktigste drivstoffet for både offentlig og privat sektor i årene som kommer, legger han til.

12 prosent flere søkere

Av de 149.541 som søkte, er over 135.742 kvalifiserte for opptak til minst ett studium, viser tallene fra Samordna opptak.

Det betyr at det er 12 prosent flere kvalifiserte søkere i 2020 enn i 2019.

– For å møte den økte etterspørselen, har vi satt av penger til 4.000 nye studieplasser bare i år, sier statsråden.

Poengmessig i ordinær kvote er alle de fem øverste plassene inntatt av medisinstudier ved Universitetet i Oslo (UiO), Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Tromsø (UiT). Aller høyest ligger UiO, der søkerne måtte ha 69 poeng for å komme inn.

Så følger honoursprogrammet i realfag ved Universitetet i Oslo (UiO), et studium som toppet lista i kvoten for førstegangsvitnemål.

Flere har ikke fått plass

Totalt har åtte av ti kvalifiserte søkere fått tilbud om studieplass, og av disse har mer enn halvparten kommet inn på sitt førstevalg.

I år er det 27.743 kvalifiserte søkere som ikke har fått plass i hovedopptaket. Det er en økning fra i fjor, da tallet var 21.669. I 2018 gjaldt dette 26.657 søkere.

– I år er det rekordmange kvalifiserte søkere. Det er veldig bra. Det betyr at næringslivet, sykehus og skoler om et par år vil få tilgang på enda flere flinke folk. Når flere søker og flere er kvalifisert til plassene, er det også naturlig at poenggrensene for å komme inn på populære studier går noe opp, sier Henrik Asheim.

Medisin og realfag – og påfyll

Medisin, nanoteknologi og honoursprogrammet i realfag er blant studiene med høyest poenggrense. Studier i fotojournalistikk, friluftsliv og europastudier med spansk er blant studiene hvor poenggrensen har økt mest.

Opptakstallene viser at flere enn tidligere har søkt og fått plass på ulike årsstudier, eller vil fortsette utdanningen på masternivå.

– Koronakrisen kan nok forklare en del av økningen i antallet søkere. Når plutselig mange flere vil studere, er det ofte et uttrykk for færre muligheter på arbeidsmarkedet. Isolert sett er selvfølgelig ikke det et godt tegn. Men det viser to ting jeg mener vi bør være glade for. Mange ser verdien av utdanning, og mange bruker tiden utenfor arbeidslivet til å fylle på med kompetanse, sier Henrik Asheim.