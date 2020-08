Stor spenning rundt Bidens valg av makker

Etter mye spekulasjoner og venting antas det at Joe Biden denne uken vil avsløre hvem han ønsker seg som visepresident.

Senator Kamala Harris regnes som et av de mest aktuelle navnene når Joe Biden skal velge visepresidentkandidat. Bildet ble tatt i forbindelse med en debatt i fjor, da Harris ennå deltok i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat. Foto: Brynn Anderson / AP / NTB scanpix

Selv har Biden allerede sagt at han vil ha en kvinne som visepresidentkandidat.

Og i kjølvannet av de store protestene mot rasisme og politivold antar de aller fleste at han vil velge en kvinne med minoritetsbakgrunn. Siden Biden er 77 år gammel, anses beslutningen som viktigere enn den normalt vil være for en amerikansk presidentkandidat.

Egentlig var det meningen at Biden skulle presentere visepresidentkandidaten den første uken i august. Nyhetsbyrået AP skriver at kandidaten «nesten helt sikkert» vil bli presentert denne uken.

Følgende kvinnelige politikere omtales av amerikanske medier og analytikere som aktuelle når Biden skal treffe sitt valg:

Joe Biden har fått kritikk for å ha utsatt valget av visepresidentkandidat. Beslutningen ventes å bli offentliggjort denne uken. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Kamala Harris

* Født 20. oktober 1964 i Oakland i California. Har indisk mor og jamaicansk far. Gift, ingen egne barn. Utdannet jurist.

* Ble som første svarte kvinne valgt til justisminister i California i 2011, en posisjon hun hadde til 2017 da hun ble valgt inn i Senatet for Demokratene.

* Kunngjorde i januar 2019 at hun ville forsøke å bli partiets presidentkandidat, men trakk seg i desember og ga sin støtte til Joe Biden.

* Har som senator blant annet arbeidet for helsereform, forbud mot angrepsvåpen og progressiv skattereform.

* Ble nevnt som mulig justisminister under president Barack Obama, samt som mulig dommer i høyesterett.

Susan Rice

Tidligere toppdiplomat Susan Rice anses som en sterk kandidat når Joe Biden skal bestemme seg for visepresidentkandidat. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

* Født 17. november 1964 i Washington D.C. Gift, to barn.

* Utdannet ved Stanford og Oxford, karrierediplomat.

* Satt i president Bill Clintons nasjonale sikkerhetsråd fra 1993 til 1997. Deretter viseutenriksminister med ansvar for Afrika.

* USAs FN-ambassadør under Obama fra 2009 til 2013. Deretter nasjonal sikkerhetsrådgiver fram til 2017.

* Forsvarte Israel i Sikkerhetsrådet, støttet Natos bombing av Libya i 2011 og presset på for militær intervensjon i Irak og Syria, samt skjerpede sanksjoner mot Nord-Korea og Iran.

* Har nylig kritisert USAs nære samarbeid med Saudi-Arabia og Israels plan om å annektere Vestbredden.

Gretchen Whitmer

Michigan-guvernør Gretchen Whitmer regnes som en mulig visepresidentkandidat for Joe Biden. Her holder hun tale i Lansing i januar. Foto: Al Goldis / AP / NTB scanpix

* Født 23. august 1971 i Lancing i Michigan. Gift, to barn. Utdannet jurist.

* Ble valgt inn i Representantenes hus i delstatsforsamlingen i Michigan for demokratene i 2000.

* Valgt til guvernør i delstaten i 2018.

* Omtaler seg selv som en progressiv demokrat og forsøkte blant annet å heve skattene på bensin og diesel for å utbedre veinettet i Michigan, men lyktes ikke med dette.

* Forkjemper for president Barack Obamas helsereform.

* Var tidlig ute med å stenge ned Michigan under koronapandemien, og slo også fast at rasisme er en nasjonal helsekrise i USA.

* Michigan regnes som vippestat, der demokratene håper å vinne i høstens presidentvalg.

Tammy Duckworth

Senator Tammy Duckworth, her i Springfield i 2014, regnes som en mulig visepresidentkandidat for Joe Biden. Foto: Seth Perlman / AP / NTB scanpix

* Født 12. mars 1968 i Bangkok i Thailand. Har amerikansk far, noe som betyr at hun ifølge loven er «naturlig født amerikansk borger», og thailandsk mor.

* Gift, har to barn.

* Helikopterpilot under Irak-krigen. Hun måtte amputere begge beina etter at helikopteret hennes ble skutt ned. Hun er tildelt utmerkelsen Purple Heart. Tross skadene fortsatte hun tjenesten i nasjonalgarden i Illinois til hun dimitterte i oktober 2014 med oberstløytnants grad.

* Statssekretær i Departementet for veteransaker 2009–2011 under Obama.

* Satt i Representantenes hus 2013–2017. Senator for Illinois siden januar 2017.

* Støtter innvandringsreform og har tatt til orde for å hente 100.000 syriske flyktninger til USA.

Karen Bass

Karen Bass, som sitter i Representantenes hus i Kongressen i Washington, regnes som en mulig visepresidentkandidat for Joe Biden. Her snakker hun i Kongressen i juni. Foto: Kevin Dietsch / AP / NTB scanpix

* Født 3. oktober 1953 i Los Angeles i California. Tidligere gift, har én datter.

* Har siden 2011 vært innvalgt i Representantenes hus for Det demokratiske partiet.

* Bass har tidligere vært speaker i Californias delstatsforsamling. Hun var den første svarte kvinnen i denne rollen.

* Jobbet i helsevesenet og med sosialt arbeid før hun ble politiker. Hun har helsefaglig utdanningsbakgrunn.

* Politisk befinner hun seg lenger til venstre enn Joe Biden og flere av de andre kvinnene han vurderer som visepresidentkandidat.

* Da Cubas mangeårige leder Fidel Castro døde i 2016, sa Bass at dette var et stort tap for Cubas befolkning. Uttalelsen antas å kunne bli et politisk problem i en nasjonal valgkamp.

Val Demings

Kongressrepresentant Val Demings regnes som en mulig visepresidentkandidat for Joe Biden. Her snakker hun i Kongressen i juli. Foto: Mandel Ngan / AP / NTB scanpix

* Født 12. mars 1957 i Jacksonville i Florida. Gift, tre barn.

* Begynte i politiet i 1983 og ble i 2007 politisjef i Orlando, som første svarte kvinne, en stilling hun hadde til 2011.

* Hun stilte til valg til Representantenes hus i 2012 og som ordfører i Orange Conty i Florida i 2014, før hun ble valgt inn i Representantenes hus på andre forsøk i 2016.

* Hun regnes som en lov og orden-kandidat. De omfattende protestene mot politiet etter drapet på George Floyd har gjort henne til et mer kontroversielt valg, men hennes bakgrunn kan også oppfattes som positivt av sentrumsorienterte velgere. Florida er dessuten en viktig vippestat.

Elizabeth Warren

Senator Elizabeth Warren har vært omtalt som en mulig visepresidentkandidat for Joe Biden. Her under et folkemøte i Houston i februar. Foto: Michael Wyke / AP / NTB scanpix

* Født 22. juni 1949 i Oklahoma City. Gift, to barn fra et tidligere ekteskap.

* Har sittet i det amerikanske Senatet siden 2013. Tilhører Det demokratiske partiet og er innvalgt fra delstaten Massachusetts.

* Tidligere jussprofessor, blant annet ved Harvard-universitetet. Regnes som en ekspert innen konkursrett.

* Var en av demokratene som forsøkte å bli partiets kandidat til årets presidentvalg. Ble en periode regnet som en av de fremste kandidatene i nominasjonskampen.

* Tilhører partiets venstreside og er kjent for sin kritikk av USAs finansbransje.