Det gjelder punktene 2.2, 3.2 og 4.8, som handler om uavhengighet og integritet, opplysningskontroll og kildebredde og hensynet til barn.

Det var generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund som tok i bruk initiativretten sin og klaget NRK-serien inn for presseorganet PFU.

PFUs medlemmer var i stor grad enige om at serien brøt med 4.8 om hensynet til barn, og på 3.2 om opplysningskontroll.

Det var mer diskusjon rundt punkt 2.2 om uavhengighet og integritet og hvorvidt programleder Tore Strømøy inntok en partsrolle i saken.

«Ingen elsker Bamsegutt» ble trukket av NRK kun fire dager etter at det ble publisert etter at det kom kraftig kritikk mot serien.

I serien forteller programleder Tore Strømøy om en uføretrygdet mann med filippinsk kone og deres sønn. Familien kom seg ikke hjem fra Filippinene på grunn av trøbbel med norske myndigheter.

Det ble etter hvert kjent at mannen hadde en sedelighetsdom mot seg fra 1991, og at NRK visste om denne, men at de bevisst utelot det fra serien.

NRK har selv satt i gang en internevaluering av prosessen rundt «Ingen elsker Bamsegutt». Til Medier24 sier kanalens etikkredaktør Per Arne Kalbakk at konklusjonen av denne blir klar før påske.