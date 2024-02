– Snø fra fortauet med mengder grus, søppel osv. er frest med stor kraft inn i parken og ligger nå som et belte langs hele strekket, skriver slottsgartner Maria Kyhn i et brev som ble sendt til Oslo kommune i slutten av januar, og som NTB har fått innsyn i. Det er spesielt i Henrik Ibsens gate, sør for slottet, at snøen er blitt dumpet inn i parken.

I bekymringsmeldingen fra Slottet er det lagt ved flere bilder som viser skitne snøhauger i parken. På noen av bildene ligger det flasker og annet søppel i haugene.

– Dette har gitt massive ødeleggelser av beplantning og gjerder og gir parken et svært negativt estetisk uttrykk, skriver slottsgartneren.

Hun minner om at Slottsparken er et vernet kulturminne.

– Det er fullstendig uakseptabelt og en fortvilende situasjon, skriver hun.

– Potensielt store konsekvenser

I brevet ber Slottet om en redegjørelse, og at kommunen tar ansvar og lager en tiltaksplan for oppretting av skader og ødeleggelser.

Kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet forklarer brevet slik:

– Slottsparken er et vernet kulturminne som skal behandles som fredet. I parken er det mange trær med opprinnelse helt tilbake til 1700-tallet, og disse blir skadd av salt, sier hun til NTB.

Hun sier også at salt fører til stor skade på alt av beplantning i de delene av parken der denne fresingen skjer.

– Vi har derfor sendt en bekymringsmelding til Oslo kommune der vi gir uttrykk for at konsekvensene av denne fresingen av forurenset snø inn i Slottsparken potensielt vil være stor. Vi ser fram til dialog med Oslo kommune om løsninger fremover, sier hun.

Kommunen: – Innenfor loven

Foreløpig ser det ikke ut til at kommunen har tenkt å endre praksis.

– Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest. Det er begrenset med deponi-kapasitet til å kjøre bort den brøytede snøen, og derfor kan ikke alt vi har brøytet, kjøres til deponi, skriver kommunen i sitt svarbrev.

Brevet er skrevet av seksjonssjef for veidrift Joakim Hjertum og overingeniør Fredrik Alexander Poulsen Simonsen i Oslo kommune.

– I perioder med uvanlig stort snøfall vil dette kunne gjenta seg, skriver de.

Kommunen beklager ulempene, men mener måkepraksisen er innenfor lovens grenser.

– Det at snø som kommer inn i hager, parker, friområder eller innkjørsler, og som kan inneholde strøsand eller salt, anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven, heter det i brevet.

Oslo kommune opplyser til NTB at de ikke har noe mer å tilføye utover det som står i brevet, og at kommunen på nåværende tidspunkt anser saken som avsluttet.