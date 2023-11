– Når onsdagens vær roer seg, kommer det til å dreie om til nordavind i store deler av landet. Med det blir det litt kjøligere, og det kommer til å bli vedvarende ut denne uken, sier meteorolog Martin Granerød til NTB.

Onsdag opplevde mange et væromslag med store nedbørsmengder og sterk vind som førte til stengte veier rundt om i landet.

Inn mot helgen ser det ut til å bli kjøligere på grunn av vind fra nordvest. Særlig på torsdag blir det kraftig vind, som også fører med seg regnbyger, langs hele vestlandskysten

Muligheter for torden

I lavlandet på Vestlandet vil temperaturene ligge på plussiden torsdag ettermiddag.

– Det kan være muligheter for noe hagl. Det er heller ikke umulig at det blir ett og annet tordenutslag i dette, men det betyr ikke nødvendigvis at det blir utbredt, sier Granerød.

Også Møre og Romsdal og Trøndelag får vind fra nordvest med medfølgende regnbyger torsdag og fredag.

Inn mot helgen ser det litt lysere ut i disse regionene, for da blir det mer skiftende bris og muligheter for kortere perioder med sol. Temperaturene vil krype nedover, men på dagtid er det fortsatt ventet noen få plussgrader på Vestlandet.

Regnbygene treffer Helgeland

– Videre nordover, i Nordland, vil man merke bygene som kommer innover fra nordvest torsdag og fredag. Særlig Helgeland får flesteparten av disse bygene, og temperaturene tilsier at det nok blir sludd og regn i større perioder, sier meteorologen.

Ved inngangen til helgen blir det også kjøligere i Nordland, men stort sett vil det være oppholdsvær.

Fra og med torsdag er det også ventet oppholdsvær i Troms og Finnmark.

– Når vi kommer til vidda, er det nok ikke umulig at vi kommer innom 15 til 20 minusgrader i løpet av helgen. Det kan komme litt lett snø, men det blir nok ikke store mengder.

Solfylt helg på Sør- og Østlandet

Torsdag vil det fortsatt være mildt og skyet på Østlandet før nordavinden ankommer i løpet av fredag. Også her vil temperaturene synke gjennom helgen.

I de nordlige dalstrøkene på Østlandet vil skyene henge igjen inn mot helgen.

Østlendingene som holder til lenger sør, kan derimot vente seg en lettskyet værtype med perioder med sol gjennom helgen.

– På Sørlandet og sør på Østlandet ser det ut til å kunne bli en ganske bra helg, sier Granerød.