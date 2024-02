Bandet deltok i den internasjonale finalen i 2019 med «Spirit in the Sky» og havnet på sjetteplass – etter å ha fått ganske mye dårligere resultat blant fagjuryene enn fra folkejuryene.

Lørdag framfører de låten «Damdiggida» i den norske MGP-finalen.

– Det er helt fantastisk å være med i MGP. Vi elsker jo alt det som Melodi Grand Prix og Eurovision er, sier Alexandra Rotan fra Eidsvoll til NTB.

– Og vi visste at vi ville være med igjen, så lenge låten var riktig. Da vi skrev «Damdiggida», var den gode følelsen der. Så nå har vi det veldig bra, fortsetter hun.

Blant favorittene

Keiino og Gåte er de store favorittene til å vinne lørdag. Gruppa kvalifiserte seg fra den siste delfinalene, og Rotan forteller om veldig god respons fra fans ute i Europa etter dette.

– Vi stiller med en låt som handler om det som gjør deg glad. Når det er litt mørkt og kaldt, er noe som gjør at du smiler. Jeg tror de aller fleste vil smile når de hører låten vår, sier Tom Hugo Hermansen fra Kristiansand.

– Jeg har drømt om å vinne Eurovision siden jeg var en liten gutt, siden jeg så Bobbysocks, faktisk. Vi kunne ikke ha fått en bedre start enn vi gjorde i 2019, da vi fikk flest publikumsstemmer. Samtidig har vi en låt i år som jeg tror kan gjøre det bedre enn «Spirit in the Sky». Og vi har fem års erfaring. Så vi er mye bedre forberedt hvis vi skulle være så heldige å bli stemt videre til å representere Norge i mai, fortsetter han.

– Vi elsker å gjøre dette her

Gruppa må kunne regnes som noen av de mest erfarne artistene i årets finalefelt, og det var lite nerver å se da de hadde sin første prøve på scenen Trondheim Spektrum torsdag.

– Dette er det artigste vi vet om. Vi elsker å gjøre dette her. Og det er godt å kjenne kjemien vi har sammen på scenen. Det er så godt å stå sammen med vennene sine på scenen. Det gjør det ekstra artig, sier Fred Buljo fra Kautokeino.

– Vi kjenner jo på en god spenning, for dette betyr så utrolig mye. Så vi tar det veldig seriøst. Det er ingen skumle nerver, kun gode nerver. Og det bruker vi til noe godt og får ekstra energi på scenen, legger Alexandra Rotan til.

Oppladningen til den første prøven ble imidlertid ikke optimal for Keiino – ei heller for et par av de andre artistene. De var på et fly som to ganger måtte avbryte landingen på Trondheim lufthavn på grunn av ekstremværet Ingunn. Dermed gikk flyturen tilbake til Oslo lufthavn – og det ble buss oppover natt til torsdag.

.– Det var skikkelig leirskolestemning i åtte timer opp til Trondheim, røper Rotan.

– Vi har fått litt søvn, men jeg kjenner at vi skal sove litt til, sier Buljo.

Større publikum

Delfinalen ble holdt foran er veldig begrenset antall publikummere i et TV-studio. Nå venter 8500 mennesker i Trondheim Spektrum.

– Det gir oss det siste giret lørdag, sier Rotan.

– Vi gleder oss til å vise det som vi har jobbet med i mange måneder til det norske folk, sier Buljo.

Bandet har én klar oppfordring til seerne.

– Folk må huske å slå på i tide, for vi synger først. Vi satser på en fyrverkeriåpning. Ta tissepausen etter hvert, sier Tom Hugo Hermansen.