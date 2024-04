– Nå er jeg skikkelig glad! Jeg håper dere som har deltatt i Bokslukerprisen, har fått lyst til å lese mer. Tusen, tusen takk for prisen, sa en rørt Hanne Gjerde Buch, som i takketalen sa at Bokslukerpris-seieren føles «helt uvirkelig».

«Mens vi leser, blir vi så oppslukt i boken at den får fram flere følelser i oss, som glede, tristhet og spenning. Det er kun de beste bøkene som får fram slike følelser i oss». Slik lød det i begrunnelsen lest opp av elever fra juryklassene da Boksluker-vinneren ble avslørt på Verdens Bokdag tirsdag under et arrangement på Sentralen i Oslo.

Skal fremme leselyst

«Evighetsspillet» av Hanne Gjerde Buch og med illustrasjoner av Jenny Synnøve Naustan beskrives av forlaget Figenschou som en gjennomillustrert feelgoodroman i skjæringspunktet mellom realisme og fantasy. Boken handler om Kian som får muligheten til å treffe sin avdøde mor i dataspillet de programmerte sammen.

Bokslukerprisen skal fremme lesing og leselyst og løfte fram norsk litteratur rettet mot 10-12-åringer. Bak står Foreningen! Les, og det er de unge leserne selv som kårer vinneren. Først stemmes det fram hvilke bøker som går til en superfinale, før ni såkalte juryklasser avgjør.

Disse klassene avgjorde

De andre fire bøkene i superfinalen var «Udyr» av Ingvild Bjerkeland, «Krypto: Dypfryst» av Hans Jørgen Sandnes, «I natt er vi usynlige» av Arne Svingen og «Historia om Erling Braut Haaland» av Ørjan Zazzera Johansen, illustrert av Thomas Kirkeberg.

Juryklassene var fra 5. til 7. trinn ved Hisøy skole i Agder, Grannes skole i Rogaland, Stanghelle skule i Vestland, Volden skole i Vestfold, Krokstad skole i Buskerud, Bytårnet skole i Østfold, Godlia skole i Oslo, Valldal skule i Møre og Romsdal og Longyearbyen skole på Svalbard.