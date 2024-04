Sammen med TIFF Junior i Tromsø og Voss barnefilmfestival går Barnefilmfestivalen i Kristiansand sammen om å prøve å løfte barnefilm. Barnefamilier går mest på kino i Norge, likevel hevder Sordal at filmtilbudet er «lite variert».

– Barna må tas mer på alvor, sier hun.

De tre ledende barnefilmfestivalene i Norge vil kjempe mot såkalt resirkulerte filmuniverser – altså filmer kjent fra bøker og tidligere filmer, som gjerne trekker solid med publikum.

Sjefene for de tre ledende barnefilmfestivalene i Norge, der Ann Karin Atterås i Voss er tredjemann ut, deler frustrasjonen over at det de mener er de beste familiefilmene oppsøkes av få. I neste rekke betyr det at stadig færre våger å satse på kvalitetsfilm for familiepublikummet, heter det i det felles kampskriftet.

– Det er en lei tendens, som dessverre ser ut til å forsterke seg. Vi etterlyser mer originalitet og at alle ledd i bransjen tør mer. Derfor har vi tatt initiativ til dette prosjektet, sier festivalsjef i TIFF Junior, Astrid Aure.

Nå har de tre festivalsjefene valgt ut tre titler, som får norgespremierer under barnefilmfestivalen i Kristiansand neste uke.

Det er den spanske filmen «Kepler 6B», der den unge hovedrolleinnehaveren Daniela Pezzoti kommer på festivalbesøk til Kristiansand, «Det magiske lyset», som er en tsjekkisk/slovakisk/ungarsk samproduksjon og «Kokko gård» fra Canada.