Bussen har fått mye oppmerksomhet. På den ene langsiden av bussen er det en større tegning av seksuell art.

Etter en forespørsel fra Time-ordfører Andreas Vollsund vil bussmedlemmene dekke denne delen under 17. mai-toget, skriver Dagbladet.

– Ja, når ordføreren spør pent, så er det greit å være hyggelig tilbake. Det plager ikke oss siden det er den siste dagen, sier bussmedlem Eskil Åmot Lye.

Ordføreren sier til avisen at han er glad for at russegutta har lyttet.

– 17. mai er barnas dag med fest og glede for barn og unge. Dette er oppegående ungdom som har lyttet til rådet de fikk, så det er jeg takknemlig for, sier Vollsund.

Kvinnegruppa Ottar reagerte på det seksualiserte kunstverket og anmeldte bussen til politiet, som senere henla saken.