Rafah-møte i Sikkerhetsrådet

FNs sikkerhetsråd skal i dag ha krisemøte om angrepet som søndag rammet en teltleir for internt fordrevne i Rafah på Gazastripen, opplyser diplomater til nyhetsbyrået AFP. Møtet skal gå for lukkede dører. Det var Algerie som tok initiativet, ifølge diplomatene.

Zelensky signerer avtale med Belgia

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj reiser i dag til Belgia. Der skal han undertegne en sikkerhetsavtale mellom de to landene. For Belgia signerer statsminister Alexander De Croo. Under besøket skal Zelenskyj også besøke en flybase, der han får treffe instruktørene som driver opplæring av ukrainske piloter som skal bruke F-16-fly.

Norge anerkjenner Palestina

Onsdag forrige uke ble det kjent at Norge ville anerkjenne Palestina som stat i tråd med folkeretten og relevante resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd. Norges formelle anerkjennelse av Palestina vil tre i kraft i dag. Anerkjennelsen betyr at Norge vil forholde seg til Palestina som en stat med de rettigheter og plikter dette innebærer.

Kongeparet på fylkestur i Agder og Rogaland

Kong Harald og dronning Sonja er i Agder og Rogaland fra 26. til 30. mai. Det blir offisielt besøk til fem nye kommuner. I dag besøker de Lund kommune. Blant innslagene her finner man revygruppa Løyeblikk, samt det populære lokalbandet Pettycash og The Voice-deltakeren Tor Vidar Rennestraum.

Første dag av saken mot Steve Bannon

I dag starter bedragerisaken mot Donald Trumps tidligere sjefstrateg Steve Bannon. Han anklages for å svindlet folk som ga penger til å bygge en grensemur mot Mexico.

Sluttprosedyrer i hysjpengesaken mot Trump

Etter planen skal det i dag holdes sluttprosedyrer i den såkalte hysjpengesaken mot Donald Trump i New York. Etter at disse er ferdige, begynner juryen sitt arbeid med å komme fram til en kjennelse i skyldspørsmålet. Trump er tiltalt for brudd på regnskapsloven i forbindelse med en utbetaling på 130.000 dollar fra Trumps daværende advokat Michael Cohen til pornoskuespilleren Stormy Daniels i 2016.

EUs forsvarsministermøte i Brussel

EUs forsvarsministre samles i EU-hovedstaden Brussel. Det er ventet at støtten til Ukrainas forsvarskrig mot Russland blir et sentralt tema. Fremdeles blokkerer Ungarn EUs militærhjelp til Ukraina, en støtte som omfatter milliarder av norske kroner. Landets posisjon var uendret etter gårsdagens utenriksministermøte i Brussel.

Georgias nasjonalforsamling stemmer over veto

Nasjonalforsamlingen i Georgia skal stemme over vetoet som landets president har lagt ned mot den omstridte «utenlandsk agent»-loven. En parlamentskomité overstyrte mandag vetoet. Loven innebærer at alle medier og ikke-statlige organisasjoner som får minst 20 prosent av sin finansiering fra utlandet, må registrere seg som utenlandske agenter.

Ruud møter Meligeni i Roland-Garros

Casper Ruud spiller 1. runde i Roland-Garros-turneringen i Paris mot Felipe Meligeni Alves fra Brasil. Brasilianeren er rangert som nummer 136 i verden. Nordmannen har tatt seg til finale de to siste årene, der det har blitt tap for Rafael Nadal og Novak Djokovic. Dette er årets andre Grand Slam-turnering. Vinnerne av turneringen får over 27 millioner norske kroner.