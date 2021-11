En rekke europeiske land har den siste uka innført til dels strenge tiltak for å begrense en ny smittebølge med korona, men Storbritannia holder igjen. Det er ikke første gang under pandemien at britene er i utakt med nabolandene.

Her fylles utesteder og kulturarrangementer nå opp, men folk har på ingen måte glemt.

Storbritannia har opplevd flest koronadødsfall i Europa etter Russland. Nesten 145.000 smittede har dødd.

Men de tar det tilsynelatende med ro nå, og har ikke samme problem ennå som Nederland, Belgia, Tyskland, Østerrike og Tsjekkia. Der sliter sykehusene med økende tilfeller og innleggelser og påfølgende tiltak og restriksjoner.

Foran eller bak?

Statsminister Boris Johnson har advart om at det ennå kan komme en «storm fra øst» og ødelegge jula i Storbritannia. Men mange forskere er overbevist om at vinden nå blåser den andre veien.

– Vi henger ikke etter Europa i denne bølgen. Det er de som kommer etter oss, sier professor i medisin, Paul Hunter, ved Universitetet i East Anglia.

Smitteøkningen som nå rammer det europeiske fastlandet, er drevet av den svært smittsomme delta-stammen av viruset. Den slo inn over Storbritannia i sommer, omtrent samtidig som de åpnet opp igjen, og økonomien og dagliglivet vendte tilbake til en slags normal.

Britene dro fordel av at deltavarianten rammet dem om sommeren, når luftveisvirus ikke spres like heftig som i vinterhalvåret.

– Det var ikke så eksplosivt som vi ville ventet om vinteren, og slik vi ser at det nå sprer seg i enkelte europeiske land, sier professor i smittsomme sykdommer, Mark Woolhouse, ved Universitetet i Edinburgh.

Han trekker fram Østerrike som eksempel på et land der deltaviruset rammet på verst tenkelige tidspunkt, mens britene var heldige med timingen.

Vaksinekrav

I Østerrike har antall dødsfall per dag nesten har doblet seg de siste to ukene. Landet har igjen stengt ned, og det innføres også vaksinepåbud fra 1. februar. Østerrike er det eneste landet i Europa som har innført dette.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er Europa eneste region i verden med stigende trend i antall koronatilfeller. Det ligger an til ytterligere 700.000 koronadødsfall innen våren, om det ikke tas grep umiddelbart.

Storbritannia skiller seg imidlertid tilsynelatende fra resten. Til tross for at mange forskere spådde en ny smittetopp etter gjenåpningen 19. juli, uteble den store bølgen.

Men selv om smittetallene holder seg stabile, ligger de ennå høyt, med mer enn 40.000 nye tilfeller daglig. I uka som gikk ble det i snitt registrert 130 koronarelaterte dødsfall per dag.

Det er trolig en relativt høy vaksinasjonsandel blant eldre som bidrar til å holde antall innleggelser og dødsfall nede, og langt under nivået under tidligere stadier av pandemien.

Plan B

Selv om ikke sykehusene i landet fylles opp med koronapasienter, har de svært mye å gjøre for tiden. Som i andre land lider helsevesenet av et enormt etterslep for behandling av andre sykdommer og tilstander, bygget opp gjennom pandemien.

Johnsons konservative regjeringen har foreløpig ikke sett seg nødt til å innføre sin «Plan B». Den vil medføre gjeninnføring av munnbindpåbud og hjemmekontor for å lette trykket på helsevesenet.

I stedet går livet nesten overraskende normalt i førjulstiden. Ikke bare er det tilbake til hverdagen, det er nær feststemning flere steder, der julebordssesongen omfavnes med entusiasme, enskjønt folk legger nok litt mer bånd på seg enn tidligere år.

Ved første øyekast vil besøkende fra land som ennå håndhever strenge tiltak, kanskje reagere på manglende avstand og bruk av munnbind blant britene. Men atferdsforsker Ivo Vlaev, ved Universitetet i Warwick, sier det er en viss tilbakeholdenhet der.

Han har studert data fra hele Europa og funnet at folk i Storbritannia stort sett opprettholder tiltak for å beskytte seg. De begrenser kontakten med andre, og bevegelsesdata tyder på at briter fortsatt reiser mindre og er mindre sammen med andre enn før pandemien.

Redde for bølge

Vlaev mener britene følger regler som ikke lenger er på plass, i frykt for at det kan bli skikkelig ille igjen.

– Vi er faktisk ganske redde for å gå ut og gjøre som vi pleier etter den tøffe opplevelsen med pandemien.

Flere europeiske land ser nå på muligheten for vaksinepåbud og tvang, siden de sliter med å få opp vaksinasjonsraten. I Storbritannia, der kun 68 prosent er fullvaksinert, holder de seg imidlertid foreløpig til overtalelsesmakt. Det kreves heller ikke vaksinepass for å få gå på jobb eller delta på sosiale arrangementer. Ansatte i helse- og omsorgsyrker er dog pålagt å vaksinere seg.

88 prosent av befolkningen over 12 år har nå fått minst én vaksinedose. Vaksineringen av ungdommer mellom 12 og 15 år går sakte, og vaksiner er ikke godkjent for de yngste ennå.

I stedet prioriteres påfyllingsdoser for befolkningen over 40 år og for utsatte grupper.

Enkelte helseeksperter og opposisjonspolitikere sier regjeringen stoler for mye på at vaksiner skal holde smitten i sjakk. De har tatt til orde for gjeninnføring av munnbind, sosial avstand og andre tiltak. Andre igjen, som professor Hunter, er forsiktig optimistiske.

Han tror kanskje paradoksalt nok det styrker landet at de ble så hardt rammet av de første virusbølgene.

– Vi har fortsatt mye mer immunitet i befolkningen grunnet smitteoverføring enn de fleste andre europeiske land. Vi kjører også på med oppfriskningsdose. Derfor vil vi få en mindre tung vinter enn de fleste, spår Hunter.