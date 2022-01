Foto: Hendrik Schmidt / DPA via AP / NTB

Marte Olsbu Røiseland er fortsatt i slag og ble nummer to på verdenscupsprinten i skiskyting i Ruhpolding. Formsterke Elvira Öberg fra Sverige vant.

Det betyr at de to beste i verdenscupen sammenlagt også var best i det tyske rennet onsdag. I totalcupen topper Olsbu Røiseland foran Öberg.

Begge traff alle ti blinkene på standplass på sprinten, men Öberg var hakket hvassere ute i løypa. Til slutt slo hun den norske skiskytterstjernen med 21,6 sekunder.

8,1 sekunder bak Olsbu Røiseland kom Dorothea Wierer inn til 3.-plass.

– Det er et kjempeløp og et veldig godt utgangspunkt til jaktstarten. Jeg har aldri gjort det sånn veldig bra i Ruhpolding, så jeg ønsket å få det til her, sa den norske verdenscuplederen til NRK.

Olsbu Røiseland kom til Ruhpolding fra to strake seirer (sprint og jaktstart) i Oberhof. Hun har aldri tidligere kommet på seierspallen individuelt i Ruhpolding.

Eckhoff-comeback

Tiril Eckhoff var tilbake etter å ha stått over en rekke verdenscuprenn. Den regjerende sammenlagtvinneren har slitt med å finne formen, og hun viste ikke toppslag onsdag heller.

Fossum-løperen bommet én gang på hver skyting og ble nummer 19, slått med 1.20,9 av vinneren. Det vurderte hun som en opptur.

– Jeg er faktisk ganske greit fornøyd. Det er bedre enn før jul. Det er den første hardøkta jeg har siden det, så dette var overraskende bra, sa Eckhoff og fortsatte:

– Jeg er ikke i form, men kroppen responderte, og det var bra. Jeg er veldig fornøyd med at det er bedre enn før jul. Jeg er fortsatt lang unna min beste form, men i skiskyting kan det plutselig klaffe.

Nye fjes

Bedre gikk det for Karoline Knotten, som skjøt to fulle hus og var 15,7 sekunder foran Eckhoff i mål. Det holdt til 12.-plass.

Flere av de norske OL-håpene står over verdenscuphelgen i Ruhpolding, og det åpnet opp for Karoline Erdal, Ragnhild Femsteinevik og Juni Arnekleiv på sprinten.

Erdal leverte et solid renn med ti treff og endte på 15.-plass (+1,11). Femsteinevik (1 bom) ble nummer 34 og Arnekleiv (1) nummer 99.

Det betyr at fem av de seks norske kvinnene er klare for søndagens jaktstart.