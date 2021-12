Risikoen for sykehusinnleggelse er 80 prosent mindre ved omikron-smitte enn ved smitte med deltavarianten av koronaviruset, viser en sørafrikansk studie.

Den nye studien, som ble presentert onsdag, bygger på en analyse av koronasmittede i Sør-Afrika, landet der omikronvarianten først ble påvist.

Selv om omikron ser ut til å være mer smittsom, gir virusvarianten mildere symptomer og resulterer i langt færre sykehusinnleggelser, viser studien som bygger på data fra november måned.

– Disse svært oppløftende dataene tyder sterkt på at omikron-bølgen blir mindre alvorlig, sier Cheryl Cohen i det sørafrikanske folkehelseinstituttet (NICD).

Risikoen for alvorlig sykdom ved omikron-smitte er 70 prosent lavere enn ved delta-smitte, viser studien.

Mer eksponert

De sørafrikanske forskerne understreker at resultatene ikke uten videre kan overføres til andre land, ettersom vaksinasjonsgraden er lav i Sør-Afrika og innbyggerne der over tid trolig har vært mer eksponert for koronaviruset enn tilfellet er i mange andre land.

Mange sørafrikanere kan derfor ha utviklet naturlig immunitet, som bidrar til å dempe alvorligheten av omikron-smitte.

Toppen nådd?