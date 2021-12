Torsdag går det dermed ingen helikoptre ut fra heliportene i Stavanger, Bergen og Florø, skriver Stavanger Aftenblad/ E24.

– Helikoptrene er konstruert for å tåle slike utladninger, men vi unngår å fly når forholdene er slik, sier Petter Sem-Henriksen i Bristow Norge i Bergen.

Ved Stavanger lufthavn Sola er 18 flygninger utsatt inntil videre.

Trafikken ut fra Hammerfest går normalt, mens det er tilnærmet normalt i Kristiansund. Det er fare for at all helikoptertrafikk lammes torsdag. Det er nemlig strengere regler for å fly etter at det er blitt mørkt.