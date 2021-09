Høie ber kommunene bli ferdig med koronavaksinering før influensaen kommer

Helseminister Bent Høie sa på fredagens koronapressekonferanse at nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) blir innført fra 27. september.

– Stadig flere er fullvaksinert og smitten ser ut til å flate ut. Det vil likevel være behov for noe testing, isolering, smittesporing og karantene en stund til, sa Høie på regjeringens pressekonferanse fredag.

Overgangsperiode

Nedjustert Tisk innebærer at færre må gå i karantene og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing.

Regjeringen legger opp til at dette videreføres i en overgangsperiode på om lag fire uker. Deretter varsler regjeringen at det trolig blir aktuelt å gå over til normalsituasjon med økt beredskap.

Kommunene ventes å kunne dele ut hurtigtester til 10 prosent av befolkningen, og til å gjennomføre tester av 1 prosent selv. Hvis smitten øker, må kommunene i løpet av fem dager kunne øke kapasiteten til å teste 5 prosent i uka.

Økt beredskap utover vinteren

Høie var fredag i møte med landets ordførere om hvilket beredskapsnivå som ventes framover.

– Når normalen kommer tilbake, må dagens beredskapsnivå opprettholdes til nyttår, og kanskje ut vinteren, sa han.

Høie påpekte at vi aldri vil bli kvitt korona, og at folk kommer til å bli syke framover.

Tidligere var det slik at korona ikke kunne sammenlignes med influensa fordi befolkningen var ubeskyttet og det ikke fantes vaksine. Men det er nå endret, og vi kan dermed gradvis vende tilbake til en normal hverdag.

Anbefaler influensavaksine

Høie minnet om at også influensa innebærer at mange blir så syke at de må legges inn på sykehus. I en normalsesong dør rundt 900 mennesker.

Han manet derfor til at kommunene må bli ferdig med koronavaksineringen innen uke 40, slik at de er i mål før influensasesongen starter.

– Vi anbefaler at alle i risikogruppene og barn skal ta influensavaksinen, sa han.