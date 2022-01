Oslo tingrett slår fast at NorgesEnergi, Fortum Strøm og Fortum Markets må avvikle en type strømavtaler Reguleringsmyndigheten for Energi mener er lovstridig.

I tillegg må de betale 109.200 kroner i sakskostnader, melder VG.

Ifølge avisen går avtalene ut på at kunden betaler den samme summen hver måned for å unngå overraskelser. Kundene betaler hver måned to fakturaer: En som sier hvor mye som betales inn til en kundekonto, og en som gjelder strømforbruk og det som strømmen har kostet, og eventuell nettleie. Sistnevnte faktura trekkes fra denne kundekontoen.

RME, som er underlagt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), mener slike avtaler ikke er i tråd med regelverket for fakturering av strøm.

– Måling, avregning og fakturering skal ifølge lovverket skje på bakgrunn av det målte forbruket. Det er det disse avtalene ikke gjør. Vi har gitt flere selskaper beskjed om å avvikle strømavtaler som bryter med regelverket, sa NVE-sjef Kjetil Lund til E24 i november.

Også Forbrukerrådet har uttalt seg kritisk om avtalene, men Fortum og de øvrige sa seg uenige og tok saken til retten, der de altså tapte. Selskapene har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.