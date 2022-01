Borgarting lagmannsrett frikjente fredag Gaute Drevdal for åtte av ni voldtekter han var tiltalt for.

Saken gikk i Borgarting mellom oktober og desember i fjor.

Sommeren 2020 ble Drevdal dømt i Oslo tingrett til 13 år og seks måneders fengsel for voldtekt av ni kvinner og seksuell omgang med en 15 år gammel jente mellom 2005 og 2014. I tillegg ble han dømt til å betale de fornærmede i saken til sammen over 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

Drevdal har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen til lagmannsretten.

De fleste av de fornærmede var en del av kultur- og utelivsmiljøet rundt Drevdal, som blant annet var redaktør for magasinet Natt & Dag mellom 1995 og 2004 og pressesjef i Hovefestivalen mellom 2007 og 2014. Han ble til å begynne med omtalt som «kulturprofilen» i mediene.

I sitt innledningsforedrag i lagmannsretten sa aktor Trude Antonsen at det har kommet ytterligere to anmeldelser mot Drevdal. Den ene er henlagt på bevisets stilling, mens det ikke er avgjort om det skal tas ut tiltale i den andre saken.

Den tidligere Hove-toppen ble først anmeldt i 2015, før det kom ytterligere tolv anmeldelser mot sørlendingen. Fire av disse ble henlagt av politiet.

Et av forholdene Drevdal ble dømt for i tingretten, var en voldtekt som skjedde under Hovefestivalen på Tromøya i 2014. I tillegg ble han dømt for å ha gitt narkotika til en 15 år gammel jente.