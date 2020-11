Sirkus­direktør Arild Arnardo er død

Arild Arnardo, som i mange år var direktør for Cirkus Arnardo, sovnet stille inn i Lillesand mandag ettermiddag, 78 år gammel.

Arild Arnardo tok over driften av Cirkus Arnardo i 1987. Bildet er fra 1998. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Det opplyser familien i en pressemelding til NTB.

Arnardo døde med sine nærmeste rundt seg.

Arild Arnardo var sju år gammel da faren, Arne, i 1949 startet Cirkus Arnardo, og i 1987 tok han og kona Bjørg over driften av Norges eldste sirkus.

Arild og Bjørg Arnardo har stått sammen om driften av Cirkus Arnardo. Sammen ble de tildelt Kongens fortjenstmedalje 16. mars 2015, med påfølgende audiens hos kongen og dronningen på Slottet.

Arild Arnardo etterlater seg kona Bjørg, deres to barn Are og Helen og to barnebarn.

I dag er det sønnen Are som er direktør for Cirkus Arnardo.

Publisert: Publisert: 17. november 2020 09:10 Oppdatert: 17. november 2020 09:34