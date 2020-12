Røiseland om L'Equipe-prisen: – Veldig uvirkelig å se lille meg ved siden av store Lewis Hamilton

Skiskytter Marte Olsbu Røiseland kåres til verdens beste kvinnelige sportsutøver i 2020 av den franske storavisa L'Equipe.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Marte Olsbu Røiseland ble forrige sesong første skiskytter i historien til å ta sju medaljer i et VM. Her jubler hun sammen med broren Nils Bjørn Olsbu. Foto: Berit Roald / NTB

NTB-Snorre Schjønberg

Røiseland er første nordmann og første skiskytter som troner øverst på L'Equipes kåring av verdens beste idrettsutøvere.

Formel 1-verdensstjernen Lewis Hamilton kåres til beste mannlige utøver.

Røiseland fikk vite om prisen gjennom Siegfried Mazet, den franske skytetreneren til skiskytterguttene.

– Det var en grei måte å få vite det på, for jeg tror ikke jeg hadde skjønt noe hvis de hadde ringt meg selv. Det er uvirkelig. Det er stort for Norge, og det er stort for skiskyting. Det er den største prisen jeg har fått, sier Røiseland til NTB.

L'Equipe peker på at Røiseland har tatt steg for steg på sin vei til verdenstoppen, uten å lage for mye støy. Røiseland tok medalje i alle renn i VM i vinter. Nå er hun på forsiden av L'Equipe sammen med Lewis Hamilton, en av verdens aller største idrettsstjerner.

– Jeg synes det er veldig uvirkelig at lille meg står ved siden av store ham, det skal jeg være den første til å innrømme. Han er en superstjerne, og det går ikke an å sammenligne meg med ham. Jeg er bare veldig ydmyk av å få lov til å få en sånn pris, sier Røiseland beskjedent.

Følelsene fra VM kommer tilbake

Hun er også beste kvinne på VGs kåring over Norges største idrettsstjerner. Der ble hun nummer tre totalt.

– Jeg følte VM i 2020 var utrolig stort for meg. Det var en superopptur, så skjedde alt med korona rett etterpå, og det ble ikke noe mer snakk om det. Men så kommer alle prisene og følelsene igjen nå, sier Røiseland.

Hun mener nettopp slike anerkjennelser gjør det lettere å forsvare at hun satser alt på å bli verdens beste skiskytter.

– Det er livet mitt, det er skiskyting. Det er det jeg lever for, det er jobben min 24 timer i døgnet. Det er stas når du setter deg mål, at det blir lagt merke til og at folk setter pris på det man gjør. Det gjør det lettere for meg å forsvare min idrettssatsing, det er familie og venner som ønsker at jeg kunne vært mer hjemme. Men jeg er skiskytter og gjør alt jeg kan for å nå målene de målene. Da kan jeg vise fram dette som bevis på at det er verdt det, sier Røiseland.

Røpet seg til ektemannen

Hun har allerede fått noen gratulasjoner etter at L'Equipe kom ut på gata i Frankrike søndag morgen.

– Jeg har visst det et par uker, så jeg fikk med meg prisen hjem i bagasjen. Jeg hadde egentlig lyst til å gå rundt og vise den til alle, men kunne jo ikke det. Den står her på kjøkkenbenken. Jeg har vist den til mannen min, det måtte jeg, sier hun.

Hun vant prisen foran tennisstjernen Naomi Osaka og alpinisten Federica Brignone. Skiskytterkollega Dorothea Wierer er nummer ni i kåringen.

Skiskyting er blitt en stor idrett i Frankrike etter at Martin Fourcade i en årrekke har vært verdens beste skiskytter.

Nå er han byttet ut på forsiden til fordel for Røiseland.