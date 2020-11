Trolig bare milde bivirkninger av koronavaksiner

Flere av de kommende vaksinene mot covid-19 synes å være effektive, også blant eldre. Bivirkningene synes å være få og milde.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Flere av de kommende koronavaksinene synes å være eldre, og det ser ut til at bivirkningene er få og milde. Her arbeider forskere med koronavaksinen til AstraZeneca og Oxford-universitetet. Foto: John Cairns / University of Oxford via AP / NTB

NTB

De siste dagene er det kommet nyheter tett i tett om ulike vaksinekandidater, den ene bedre enn den andre, hevdes det.

Men hvilken risiko innebærer vaksinene? Spørsmålet er relevant, ikke minst med tanke på narkolepsien som rammet noen barn og unge i forbindelse med vaksineringen mot svineinfluensa i 2009.

Hittil vet vi imidlertid lite om hva covid-19-vaksinene innebærer. De opplysningene som finnes, er de som produsentene selv har presentert fra de kliniske studiene som for tiden gjennomføres.

De vaksinene som kan bli aktuelle i Sverige, er fra Moderna, Pfizer, Astra Zeneca og Janssen Pharmaceutica.

Milde bivirkninger

Moderna skriver på sin hjemmeside at deres vaksine tolereres godt av de aller fleste som har deltatt i de kliniske studiene, og at de fleste bivirkningene var milde.

Det var noen deltakere som meldte om smerte ved injeksjonsstedet, trøtthet, hodeverk og ledd- og muskelsmerter. Men alt var plager som gikk over fort.

Influensalignende

Pfizer, som har utviklet sin vaksine sammen med Biontech, melder at deres vaksine for det meste har gitt milde bivirkninger etter den første dosen, framfor alt blant yngre deltakere, som trøtthet, hodepine og ledd- og muskelsmerter.

To deltakere meldte om influensalignende symptomer, som feber og frysninger, mens andre har meldt om rødhet og opphovning ved injeksjonsstedet.

Ble stanset

Det mest oppsiktsvekkende som skjedde under det britisk-svenske legemiddelfirmaet AstraZenecas utviklingsarbeid, var at fase 3-utprøvningen plutselig måtte stanses fordi to pasienter ble rammet av en uvanlig inflammasjon i ryggmargen.

En komité undersøkte saken og anbefalte at utprøvningen kunne gjenopptas. AstraZeneca konstaterer at det ikke er mulig å fastslå om inflammasjonen skyldtes vaksinen eller ikke.

Blind studie

Også Janssen Pharmaceutica, som er en del av legemiddelfirmaet Johnson & Johnson, stanset sin utprøvning da en deltaker av uforklarlige grunner ble syk.

Firmaet sier at det kan være mange grunner, og dessuten vet man ikke om pasienten fikk vaksinene eller en ufarlig saltoppløsning siden studien er blind.

Kan ikke fange opp alt

Et problem med alle disse vaksinene er at de kliniske studiene som ligger til grunn for en godkjenning, er så små at de ikke kan fange opp mer uvanlige bivirkninger.

Visse bivirkninger er så sjeldne at de blir synlige først når en, eller flere deler av en, hel befolkning er vaksinert.

Slik var det med narkolepsien som rammet noen i forbindelse med svineinfluensaen. «Bare» en av 10.000 ble rammet, men ettersom flere hundre tusen ble vaksinert, gjaldt dette for flere.