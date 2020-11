Siv Jensen forlot budsjettforhandlingene etter en halvtime

Frp-leder Siv Jensen forlot forhandlingene om statsbudsjettet etter bare en halvtime tirsdag kveld. Hun sier det er opp til regjeringen å finne en løsning.

Frp-leder Siv Jensen ankom Statsministerens kontor like før klokken 18 tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Møtet i forhandlingene om neste års statsbudsjett mellom lederne for regjeringspartiene og Frp hadde bare vart en halvtime da Siv Jensen forlot Statsministerens kontor.

– Regjeringen har åpenbart ikke brukt tiden godt. Regjeringen kan komme opp med løsning om de vil, så får vi vente til vi hører fra dem. Det er svært liten bevegelse, sa Jensen på vei ut klokken 18.30 tirsdag.

Frp-lederen ankom Statsministerens kontor like før klokken 18. Der møtte hun statsminister Erna Solberg (H), KrFs Kjell Ingolf Ropstad og Venstres Guri Melby til forhandlinger.

– Som jeg sa i går, er det en veldig fastlåst situasjon. Det er stor avstand mellom oss, sa Jensen til de fremmøtte journalistene på vei inn.

– Summen er avgjørende

– Det er langt fra sikkert at vi kommer til enighet, men regjeringen vet hva som skal til. Det handler om større innrømmelser når det gjelder grensehandel, kvoteflyktninger, pensjonister og samferdsel, for å nevne fire store områder, sa hun.

Jensen var tydelig på at Frps standpunkt rundt kvoteflyktninger er velkjent. Hun ville derimot ikke si om Frp kan støtte et budsjett som ikke kutter i antallet kvoteflyktninger.

– Det er summen av alt vi får til som kommer til å være avgjørende, og det er ikke opp til meg alene å avgjøre det. Det skal Frps organer ta stilling til når forhandlingene er avsluttet, sa Frp-lederen.

Flyttet opp

Samtidig sa hun at det er avgjørende at regjeringen kommer Frp i møte på de sakene der partiet er «overtydelig» på at de vil ha innrømmelser, og Jensen understreket at Frps standpunkter i asyl- og innvandringspolitikken er velkjent.

Samtalene har pågått siden 9. november og ble sist helg flyttet opp på partiledernivå, med et møte på Statsministerens kontor søndag. Dagen etter beskrev Jensen forhandlingene som fastlåste.

Statsministerens kontor vil ikke kommentere status for forhandlingene etter møtet tirsdag kveld, opplyser statssekretær Rune Alstadsæter (H) til NTB.

Stortingets finanskomité skal avgi finansinnstillingen fredag 27. november, mens finansdebatten i Stortinget holdes 3. desember.