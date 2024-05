Den ene brannen har vært i en enebolig i Færder.

– Innringer opplyste at det har vært et kraftig lynnedslag i området, deretter kom det røyk fra eiendommen, skriver Vestfold interkommunale brannvesen på X.

Da brannvesenet kom på stedet oppdaget de at det brant i kjelleren på bygget, der det ikke skal ha vært mennesker.

– Det kan se ut som om lynnedslag har sendt overspenning via strømnettet inn i boligen, sier brannmester Arne Steinbo.

Steiner kastet utover plenen

Brannvesenet fikk etter hvert kontroll på brannen. Lynnedslaget førte også til at steiner ble kastet utover plenen.

– Det er et par kilos steiner som har fløyet 25–30 meter, sier brannmesteren.

Til VG sier vaktleder Harald Kleppo i brannvesenet at de følger situasjonen tett.

– Det er mye lynnedslag i distriktet vårt nå, sier han.

Brann i bolig på Fagernes

Også en enebolig på Fagernes begynte å brenne etter lynnedslag, melder politiet i Innlandet.

– Brann i enebolig, 2 personer var til stede. Trolig startet etter lynnedslag, skriver de.

Lynnedslag har også ført til en brann i terrenget i Orkland tidligere søndag kveld.

Det pågår også en skogbrann ved Utsjøen i Eidsvoll i Akershus, som også mistenkes å ha startet med et lynnedslag.

– Det har vært lynnedslag i området, men vi vet ikke om det er årsaken til brannen, sier Vaktleder Nicklas Nordqvist til Romerikes Blad.

Farevarsel for Østlandet

Etter flere uker med stabilt og varmt sommervær, advarer meteorologene om en brå endring med regnbyger, lyn, tordne og kraftig vind på Sør- og Østlandet.

I farevarsler som er utstedt for deler av Sør-Norge og spesielt for østlige deler av Østlandet, heter det at det er fare for mye lyn, men at det vil være store lokale forskjeller.

– Tordenværet kan føre med seg lokalt kraftige vindkast på 15–25 meter per sekund, heter det i varselet på Yr.

Folk bør følge med på varslingstjenestene og vurdere forebyggende tiltak, lyder rådet. Det handler om å koble fra elektriske apparater, tilpasse fart etter kjøreforhold, søke ly, unngå sletter og store trær og ikke svømme eller bade.

– Lynnedslag kan føre til brann i bygninger og skog eller vegetasjon, skriver Meteorologisk institutt.

Det er også ute farevarsler om skogbrann i mesteparten av landet søndag. Det er oransje farevarsel for Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag, mens det er gult farevarsel for store deler av Østlandet og Sørlandet, indre strøk av Finnmark, deler av Nordland og deler av Troms.