Et kraftig vindkast førte til at deler av scenen kollapset under et valgkampmøte i delstaten Nuevo Leon nord i landet.

Presidentens kontor sier guvernøren opplyser at det er 15 skadde i tillegg til de fire som omkom.

Møtet ble holdt for Jorge Alvarez Maynes, som stiller i presidentvalget i landet, men ikke levnes store sjanser. Han skriver i sosiale medier at han dro til sykehus etter ulykken, men at det går bra med ham. Han gir ingen detaljer om hvorfor han dro til sykehuset.

Alvarez Maynez skriver også at det var «ofre» etter scenekollapsen, men sier ikke noe om hvor mange de var eller hvor alvorlige skader de fikk.

– Det eneste som betyr noe nå er å ivareta ofrene for ulykken.