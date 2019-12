Savnede etter vulkanutbrudd trolig ført til havs

Visepolitimester Mike Clement sa onsdag at myndighetene er dypt lei seg for at de ikke har kunnet finne levningene etter de to siste savnede, en australsk tenåring og en lokal turguide.

– Jeg er overbevist om, men kan ikke være helt sikker, på at de to er ført til havs, sa Clement.

Vulkanutbruddet ved New Zealands mest aktive vulkan skjedde mandag 9. desember. Vulkanen ligger på øya White Island, også kalt Whakaari, på østkysten av landets nordlige øy.

Politiet opplyste at en kropp ble observert i sjøen dagen etter utbruddet, men at redningsmannskapene ikke kom nær nok til å plukke den opp.

47 mennesker var på øya da vulkanutbruddet skjedde, og 16 personer er bekreftet omkommet, mens to er savnet.

Helsedepartementet opplyser at 14 personer blir behandlet i New Zealand, og 13 er overført til sykehus i Australia. For mange av dem er tilstanden kritisk.