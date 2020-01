176 mistet livet da ukrainsk Boeing-fly styrtet i Iran

Flyet, som var av typen Boeing 737–800, styrtet like etter avgang fra den internasjonale flyplassen i Teheran tidlig onsdag morgen.

Ifølge Ukrainas utenriksminister Vadym Prystaiko var det 82 iranere og 63 canadiske statsborgere om bord, i tillegg til elleve ukrainere, ti svensker, fire afghanere, tre tyskere og tre briter. Ni av ukrainerne var besetningsmedlemmer.

Ifølge kilder i flyselskapet Ukraine International Airlines skulle de fleste passasjerene ha reist videre fra Kiev.

Det var trolig ingen norske borgere om bord på flyet, opplyser UD til NTB.

Styrtet i åpent landskap

Flyet var på vei til Ukrainas hovedstad Kiev, men kom ikke lenger enn 45 kilometer nordvest for flyplassen før det styrtet på et jorde få minutter etter avgang.

Styrten skjedde like etter at amerikanske militærbaser i Irak ble angrepet av Iran, men det er ikke kommet opplysninger som peker i retning av at flyet ble skutt ned.

Ukrainske myndigheter fastslo raskt at flyet fikk motortrøbbel, men årsaken til styrten er ennå ikke kjent. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber folk slutte å spekulere.

– Jeg ber alle om å la være å spekulere og komme med ubekreftede teorier om styrten, skriver Zelenskyj på Facebook.

15 barn om bord

Viseguvernøren i Teheran-provinsen, Mohammad Taghizadeh, opplyser til iranske medier at det var 70 menn, 81 kvinner og 15 barn om bord. Han sier at et stort antall hjelpearbeidere er på stedet og samler sammen kroppsdeler.

Journalister fra AP som har kommet fram til stedet, sier at flydeler ligger spredt utover jordet sammen med en rekke gjenstander, blant annet et kosedyr, en elektrisk barnetannbørste, kofferter og elektroniske gjenstander.

– Det eneste flygeren greide å gjøre, var å styre flyet mot en fotballbane her i stedet for mot et bebodd område der. Det styrtet ved et jorde og i en vannkanal, sier øyenvitnet Aref Geravand.

Ifølge ansatte på flyplassen i Kiev kan flere av iranerne om bord ha vært iranske studenter på vei tilbake til Kiev etter vinterferie.

Teheran-flyginger innstilt

Ukraine International Airlines, som eide flyet, opplyser at alle flyginger til Teheran er innstilt på ubestemt tid.

– Det var ett av de beste flyene vi hadde, med et fantastisk, pålitelig mannskap, sier flyselskapets president Yevhen Dykhne på en pressekonferanse onsdag.

Ukrainas president sendte samme morgen kondolanser til de pårørende og besluttet å avbryte en reise til Oman. Han har allerede gitt ordre om at alle landets passasjerfly skal gjennom grundige inspeksjoner, «uansett hvilke konklusjoner som kommer etter styrten i Iran».

Lederen for nasjonalforsamlingen i Kiev, Dmytro Razumkov, skriver på Facebook at ukrainske myndigheters oppgave nå er å avdekke årsaken til styrten og gi all nødvendig hjelp til de etterlatte. Ukrainske myndigheter har også tilbudt seg med å hjelpe Iran med etterforskningen.

Motor tok fyr?

Flyets avgang var nesten en time forsinket. Det fløy mot vest, men kom aldri opp i en høyde på over 8.000 fot, ifølge data fra FlightRadar24.

Det er fortsatt uklart hva som skjedde. En talsmann for Irans samferdselsdepartement sier at det kan virke som om en av flyets motorer tok fyr, og at flygeren deretter mistet kontrollen.

Lederen for den iranske etterforskningen, Hassan Razaeifar, opplyser at det virker som om flygeren ikke var i stand til å kommunisere med kontrolltårnet i Teheran like før det styrtet.

Flyet tok fyr da det styrtet, og brannen var så kraftig at det først var umulig for redningspersonell å ta seg fram til vraket.

Jason Rabinowitz, som er tilknyttet Flightradar 24, synes at det er merkelig at dataene fra flyet plutselig forsvant.

– Det plutselige tapet av data er veldig rart. Flyets bane, høyde og hastighet viser ingenting unormalt, skriver han.

Flyet ble ifølge Rabinowitz levert til Ukraine International Airlines i juli 2016.