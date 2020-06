Tik Tok-brukere sørget for tomme seter på Trumps folkemøte

Tusenvis av brukere på det sosiale mediet Tik Tok sørget for at det var mange tomme seter under president Donald Trumps folkemøte i Tulsa.

Mange seter i BOK Center sto tomme under president Donald Trumps folkemøte i Tulsa lørdag. Det viste seg å skyldes en kampanje på det sosiale mediet Tik Tok. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Tik Tok-brukere fra hele USA forteller at de fulgte en oppfordring om å reservere billetter til arrangementet uten å ha planer om å møte opp, melder Reuters.

Folkemøtet i Tulsa var det første Trump holdt på flere måneder. Arenaen der møtet ble holdt, har plass til 19.000 mennesker. Men det var tusenvis av tomme seter, til stor ergrelse for Trump og hans valgkampstab.

Ifølge brannvesenet i Tulsa var det om lag 6.200 mennesker i arenaen, altså om lag en tredel av det som det var plass til.

