Rapporter: USA slapp ned spesialstyrker i Syria i operasjon mot IS-leder

Flere ikke navngitte kilder i både USA, Irak og Syria har allerede meldt at Baghdadi mest trolig er drept, men meldingene er ikke bekreftet.

Opplysningene kommer blant annet fra flere amerikanske tjenestemenn med nær kjennskap til operasjonen. President Donald Trump er ventet å komme med en uttalelse søndag klokken 14 norsk tid.

Ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble det natt til søndag sluppet ned styrker på bakken fra amerikanske helikoptre i et område av Idlib nordvest i Syria som knyttes til IS.

– Ni personer drept

Helikoptrene angrep ifølge SOHR en bolig og en bil utenfor landsbyen Barisha. Ni personer skal ha blitt drept, deriblant en leder i IS ved navn Abu Yamaan. Et barn og to kvinner ble også drept, melder gruppen, som har et bredt kildenettverk på bakken i Syria.

– Vi kan verken bekrefte eller avkrefte at Baghdadi var i området, sier SOHRs sjef Rami Abdulrahman.

Ifølge SOHR er dødstallet ventet å stige ettersom et stort antall mennesker er såret, mange av dem alvorlig. Gruppas kilder har også oppgitt at det ble sluppet styrker ned på bakken fra helikoptrene under operasjonen.

– Stor panikk

En AFP-korrespondent utenfor landsbyen oppgir å ha sett det som så ut til å ha vært en fullstendig utbrent minibuss i veikanten.

En innbygger i området sier han hørte helikoptre, skyting og luftangrep i løpet av natten.

– Boligen hadde rast sammen, og ved siden av den var det et ødelagt telt og kjøretøy. To personer ble drept, sier Abdel Hameed.

Han forteller at helikoptrene skapte stor frykt i en leir for internt fordrevne utenfor landsbyen.

– De fløy meget lavt og skapte stor panikk blant folk, sier han til AFP.

Videoopptak

Irakisk fjernsyn viste søndag opptak fra det kanalen hevder er fra operasjonen mot IS-lederen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Iraks offisielle nyhetsbyrå INA melder samtidig at Baghdadi er drept. Byrået viser til en ikke navngitt etterretningskilde.

Også den kurdiskdominerte militsalliansen Syriske demokratiske styrker (SDF), Mazloum Abdi, melder om operasjonen.

Abdi omtaler operasjonen som historisk og framholder at den ble gjennomført på bakgrunn av etterretningssamarbeid mellom SDF og USA.

Trump varsler stor nyhet

Det pågikk søndag DNA-tester og biometriske tester for å identifisere hvorvidt Baghdadi var blant de drepte, oppgir kilder til CNN og ABC News.

Allerede lørdag kveld amerikansk tid kunngjorde Trump på Twitter at «noe stort nettopp har skjedd».

Ifølge Det hvite hus vil han komme med en uttalelse klokka 14 norsk tid, men det er ikke kommet opplysninger om hva nyheten går ut på.

Ifølge en av CNNs kilder ble operasjonen utført av amerikanske spesialstyrker. Trump skal ha gitt grønt lys en uke før den ble gjennomført.

Det er også kommet ubekreftede meldinger om at IS-lederen detonerte en selvmordsvest under angrepet.

I skjul i fem år

Baghdadi er meldt drept flere ganger de siste årene, men meldingene har vist seg å være feil. De siste fem årene har han ligget i skjul, og USA har utlovet en belønning på 25 millioner dollar for informasjon som kunne føre til at skjulestedet hans ble avslørt.

En video som ble publisert av det IS-tilknyttede nettstedet Furqan i april, viste det som ble oppgitt å være et intervju med Baghdadi.

IS etablerte den syriske byen Raqqa som hovedstad i sitt selverklærte kalifat i 2014, men har de siste årene blitt fordrevet fra store områder i Syria og Irak som følge av militæroffensiver i begge land. USA har deltatt i begge offensivene – i Irak sammen med irakiske regjeringsstyrker og militser, i Syria sammen med den kurdiskdominerte SDF-militsen.

I mars mistet IS kontrollen over sitt territorium i Syria, men flere IS-krigere skal ha søkt seg til Idlib-provinsen, som er det eneste større området i Syria som fortsatt er delvis kontrollert av syriske opprørere.