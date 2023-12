Januar

* 8. januar: Tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) blir funnet døde i Spydeberg som følge av overdoser med heroin. En person er siktet for uaktsomt drap, men nekter straffskyld.

* 21. januar: Islamisten Arfan Bhatti blir siktet for medvirkning til grov terror i forbindelsen med masseskytingen i Oslo 25. juni 2022. Han har vært fengslet i Pakistan siden han ble pågrepet i landet i september samme år. Norske myndigheter har begjært Bhatti utlevert.

* 21. januar: En innleid vikar i Sparebank 1 SMN blir siktet for grovt underslag av 75 millioner kroner. Mannen i 20-årene erkjenner straffskyld under rettssaken i desember.

* 23. januar: Norske Filip August Bendi tar sølvmedalje i kokkekonkurransen Bocuse d'Or.

* 25. januar: Det blir kjent at Norge skal gi stridsvogner til Ukraina. Dagen etter kommer meldingen om at ukrainske soldater skal få trening i Norge.

* 27. januar: Komiker Kristian Valen dømmes til 120 dagers betinget fengsel, blant annet for brudd på våpenloven. Han nektet straffskyld under rettssaken i Oslo tingrett.

* 31. januar: 400 ansatte blir rammet når flyselskapet Flyr begjærer seg konkurs. Ifølge E24 viser et urevidert utkast at flyselskapet hadde et årsresultat på minus 1,16 milliarder kroner i 2022.

Februar

* 1. februar: En rekke dagligvarekjeder øker prisene. Bankaxept melder om økt handel før prisendringen. Etter flere måneder med fallende prisvekst stiger de igjen mot slutten av året.

* 6. februar: Johny Vassbakk kollapser når han får dommen på 17 års fengsel for drap på Birgitte Tengs i 1995. Han anker dommen fra Haugaland og Sunnhordland tingrett, og saken kommer opp for lagmannsretten senere på året.

* 12. februar: Arne Treholt dør, 80 år gammel. Han ble i 1985 dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak, men ble benådet av helsemessige grunner etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen.

* 20. februar: Maleriet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» av Christian Krohg blir igjen utstilt på Nasjonalmuseet. Museet fikk massiv kritikk for å ha satt verket i kjelleren og for at samlingsdirektør Stina Högkvist kalte verket for kolonistisk – en uttalelse hun senere beklaget.

* 23. februar: 500 dager etter at Fosen-dommen falt i Høyesterett, går aktivister fra Norske Samers Riksforbund og Natur og Ungdom til aksjon og blokkerer inngangspartiene til flere departementer. Fire dager senere blir demonstrantene fjernet. Statsminister Jonas Gahr Støre og olje- og energiminister Terje Aasland beklager menneskerettighetsbrudd og lover fortgang i prosessen. Gjennom året er det flere aksjoner ved Stortinget og departementsbygninger.

Mars

* 5. mars. Etter å ha vært stengt i over ti uker, blir Follobanen åpnet for trafikk. Senere samme måned går Gorm Frimannslund av som konsernsjef i Bane Nor, og han peker på Follobanen som utslagsgivende.

* 13. mars: Det blir ingen Oscar-pris til «Nattrikken», som var nominert i kategorien beste kortfilm. Den måtte se seg slått av «An Irish Goodbye».

* 17. mars: En fire uker lang barnehagestreik er over etter enighet i meklingen mellom Fagforbundet og NHO om en forbedret tjenestepensjon for ansatte.

* 18. mars Kirsti Bergstø blir valgt til ny partileder i SV på landsmøtet. Hun tar over etter Audun Lysbakken, som har ledet partiet i elleve år.

* 19. mars. Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i luftambulansestreiken, som startet 5. mars.

* 30. mars: Det blir kjent at politi og tollere har funnet 800 kilo kokain i banankasser på Bamas lager i Oslo. Dette er norgeshistoriens til da største beslag. I april og juli blir det gjort to tilsvarende, nye storbeslag. I april blir det også funnet over 100 kilo kokain på et lastefartøy fra Sør-Amerika i Husnes i Vestland fylke.

* 31. mars: Fire personer omkommer i flere skred i Troms. Dette er et ektepar på Reinøya og turister fra Italia og Slovenia.

April

* 4. april: Det settes i gang en redningsaksjon etter en hund som sitter fast på en fjellhylle nord for Hovden i Agder. Senere på dagen stanses aksjonen med begrunnelse at det er for farlig å ta seg fram. Samtidig settes det i gang en Spleis for å finansiere helikopterredning av hunden – og det kommer inn nærmere en halv million kroner. Det ble imidlertid ikke nødvendig, for to privatpersoner henter hunden ned.

* 17. april: Rundt 25.000 medlemmer i YS og LO tas ut i streik. Blant annet varsler flere bryggerier og matprodusenter full stans i produksjonen som følge av dette, noe som fører til hamstring av en rekke varer. Etter fire dager blir det enighet.

* 21. april: Riksantikvaren godtar bybane gjennom middelalderbyen og over Bryggen i Bergen. I mai sier et flertall i bystyret ja til at traseen til Åsane skal gå der.

Mai

* 5. mai: Kjersti Stenseng blir gjenvalgt som partisekretær under Arbeiderpartiets landsmøte. Hun risikerte å bli utfordret av Tana-utfordrer og tidligere nestleder Helga Pedersen, som bare dager før klargjorde at hun ikke aktet å stille som kandidat. Tonje Brenna og Jan Christian Vestre blir valgt til nestledere.

* 12. mai: NRK-serien Demenskoret får den gjeve publikumsprisen under årets Gullrute-utdeling.

* 13. mai: Alessandra Mele synger Norge til en femteplass i finalen i Eurovision Song Contest, den beste norske plasseringen siden 2013. Sverige og Loreen tar seieren.

* 15. mai: Vaktsjefen på fregatten Helge Ingstad, som forliste i 2018, blir i Hordaland tingrett dømt til 60 dagers betinget fengsel. Senere på året kommer ankesaken opp for lagmannsretten.

* 15. mai: Karpe får seks priser under Spellemann-utdelingen, blant annet Årets Spellemann. Lillebjørn Nilsen tildeles hedersprisen.

* 17. mai: Kong Harald er tilbake på jobb og hilser barnetoget fra slottsbalkongen. Han ble innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon 8. mai.

* 22. mai: Det er store tekniske problemer med gjennomføring av eksamen på videregående skoler. Flere får senere mulighet for å få den annullert.

* 24. mai: Det gigantiske hangarskipet USS Gerald R. Ford ankommer Norge. Krigsskipet ligger flere dager i Oslofjorden. Skipet seiler deretter mot Bergen og i retning Vesterålen-området, før det forlater norsk farvann etter to uker.

* 26. mai. De første meldingene om død som følge av fugleinfluensa kommer fra Harstad. Utbruddet øker i omfang, og fram til slutten av august blir det funnet over 24.000 døde krykkjer i Troms og Finnmark – og særlig i Vadsø.

* 27. mai: Ukraina svartelister matvarekonsernet Mondelez, som blant annet eier Freia, og anklager selskapet for å bidra til Russlands krigskasse. Det fører til at flere norske selskaper inntil videre slutter å selge Freia-produkter.

Juni

* 4. juni: Klovn og komiker Viggo Venn fra Kongsberg vinner Britain's Got Talent 2023.

* 17. juni: Tidligere LO-leder Yngve Hågensen dør etter kort tids sykeleie, 84 år gammel.

* 18. juni: For første gang har Oslo hatt tropenatt i juni. Det er målestasjonen på Blindern som har registrert tropenatta, et uttrykk som brukes der minimumstemperaturen er 20 grader eller mer. Juni måned er den fjerde varmeste som noensinne er registrert i Norge. For Oslo er det den aller varmeste. 21 værstasjoner i landet setter rekorder for høyeste månedstemperatur i juni, samtidig som 13 stasjoner setter kulderekord.

* 23. juni: Anette Trettebergstuen (Ap) går av som kulturminister etter å ha vedgått brudd på habilitetsreglene i forbindelse med flere styreutnevnelser. Hun erstattes av Lubna Jaffery (Ap).

* 27. juni: I et svar til kontrollkomiteen vedgår kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) å ha gjort feil i håndteringen av flere habilitetssaker. Det gjelder blant annet utnevnelsen av en venn til styremedlem for Wergelandsenteret.

Juli

* 1. juli: 85.000 deltar i prideparaden i Oslo, ifølge arrangøren. Det er ny rekord.

* 6. juli: Norwegian melder at flyselskapet kjøper Widerøe for 1,1 milliarder kroner. Konkurransetilsynet frykter at oppkjøpet kan svekke konkurransen i det norske flymarkedet og vurderer å si nei.

* 7. juli: En politimann som har stått tiltalt for brudd på tjenesteplikten og for å ha utøvd grov vold mot to menn på Kongsberg, blir frifunnet i Buskerud tingrett. Dommen er anket.

* 21. juli: Ola Borten Moe innrømmer å ha brutt habilitetsreglene da han investerte i aksjer i Kongsberg Gruppen kort tid før regjeringen ga en milliardkontrakt til datterselskapet Nammo. Han går av som forsknings- og høyere utdanningsminister og som Sp-nestleder – og tar heller ikke gjenvalg til Stortinget.

* 24. juli. Bjørnar Moxnes går av som Rødt-leder. Det skjer etter at han ble tatt for å stjele et par solbriller på Oslo lufthavn måneden før. Marie Sneve Martinussen overtar som partileder.

* 27. juli: Den norske klatreren Kristin Harila setter ny verdensrekord i å bestige de 14 høyeste fjellene i verden raskest. Hun har klart det på 92 dager. Hun hadde selv den gamle rekorden på ett år og fem dager.

August

* 1. august: Prisen på plastposer settes opp til 4,25 kroner. Det har i ettertid ikke bare ført til nedgang i salget av poser, men også til en eksplosjon i salget av handlenett.

* 4. august: Sandra Borch (Sp) overtar for Ola Borten Moe som forsknings- og høyere utdanningsminister. Hun kommer fra posten som landbruksminister, der hun etterfølges av Geir Pollestad (Sp).

* 6. august: Meteorologisk institutt sender ut varsel om ekstremværet Hans, som gir svært kraftig styrtregn og fare for flom og jordskred i Viken, Innlandet og Trøndelag. Blant annet blir riksvei 3, E6 og E16 stengt. Randklev bru ved Ringebu ble så skadd at den ikke kan åpnes for togtrafikk før til våren. I slutten av august blir Østfold, Akershus og Oslo rammet av kraftig nedbør.

* 17. august: Jonas Aarseth Henriksen (30) blir funnet skutt og drept ved en hytte i Nes i Ådal. Henriksen hadde status som fornærmet i flere saker som har vært eller er under etterforskning. I alt er fem menn siktet for drap eller medvirkning til drap. Alle fem nekter straffskyld.

* 18. august: Filmen «Ellos eatnu – La elva leve» blir tildelt Amandaprisen for beste norske kinofilm.

* 24. august: Under en tur til Kyiv på Ukrainas uavhengighetsdag kunngjør statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at Norge har planer om å donere F16-fly til Ukraina.

* 25. august: Med gjester fra alle samfunnslag feirer kronprinsparet felles 50-årslag i bakgården på Slottet. Blant gavene er en konsert med Dagny, gitt av regjeringen.

* 30. august: Anniken Huitfeldt sier at hun trolig har vært inhabil i forbindelse med at ektemannen Ola Flem kjøpte aksjer. Hun blir senere på året byttet ut som utenriksminister, mot sin vilje.

* 31. august: E24 avdekker at Sindres Finnes kjøpte aksjer mens kona Erna Solberg var statsminister. Solberg innrømmer senere at hun var inhabil i en rekke saker i de åtte årene hun styrte landet. Økokrim slår fast at de ikke mener det er grunnlag for å etterforske saken. 13. november opplyser Solberg at hun blir sittende som partileder og er partiets statsministerkandidat i 2025.

September

* 2. september: Deler av Bergen sentrum sperres av på grunn av bråk mellom to grupperinger i det norsk-eritreiske miljøet. I Kristiansand blir det bråk rundt et planlagt tilsvarende arrangement i slutten av november.

* 7. september: Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger går ut med nyheten om funnet av en gullskatt på Rennesøy. Det var 52-årige Erlend Bore som fant den med metallsøker. Ikke siden 1800-tallet er det gjort lignende funn i Norge.

* 11. september: For første gang på 100 år blir ikke Arbeiderpartiet størst ved et valg i Norge. Ved kommune- og fylkestingsvalget får Høyre en samlet oppslutning på 25,9 prosent, mens Ap får 21,6 prosent. I blant annet Bergen, Trondheim og Stavanger blir det maktskifte. Det skjer også i Oslo, men Ap får inn tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland i bystyret – fra en sisteplass på lista. Nykommeren Industri- og Næringspartiet får en oppslutning på landsbasis på 3 prosent, og flere steder havner partiet i vippeposisjon.

* 13. september: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett kunngjør at de skal gifte seg i Geiranger 31. august 2024.

* 15. september: Tre personer mister livet i en kollisjon mellom to biler i Florø sentrum. Per 31. november har 113 mistet livet i trafikken her i landet, det høyeste tallet siden 2016.

* 22. september: Geir Lundestad, tidligere direktør for Nobelinstituttet, dør etter lang tids sykdom. Han blir 78 år gammel.

* 28. september: Sangeren og musikeren Stephen Ackles dør av akutt hjerteinfarkt. Han blir 57 år gammel.

Oktober

* 3. oktober: Air France-KLM, den danske staten og to investeringsfond vinner sammen en budprosess om å gå inn på eiersiden i SAS. Selskapet tas av børs.

* 3. oktober: Ringnes kunngjør at bryggeriet bytter til de omdiskuterte festede korkene. Bakgrunnen for endringen er et krav i EUs plastdirektiv.

* 3. NRK-veteran Harald Tusberg dør, 88 år gammel. Han ble kjent med kjempesuksesser som «Dette er ditt liv» og «Smil til det skjulte kamera».

* 5. oktober: Den norske forfatteren og dramatikeren Jon Fosse (64) blir tildelt nobelprisen i litteratur. Han tar imot prisen under en seremoni i Stockholm 10. desember.

* 15. oktober: Sju år gamle Torjus Seland fra Lyngdal blir borte fra familien under jakt i Lindesnes kommune. To døgn senere blir han funnet død. Gutten døde trolig av nedkjøling.

* 16. oktober: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) gjør omfattende endringer i regjeringen. Anniken Huitfeldt (Ap) blir erstattet av Espen Barth Eide (Ap) som utenriksminister, mens Andreas Bjelland Eriksen (Ap) overtar etter sistnevnte som klima- og miljøminister. Også Bjørnar Skjæran (Ap) går ut av regjeringen og blir erstattet som fiskeri- og havminister av Cecilie Myrseth (Ap). Marte Mjøs Persen (Ap) går av som arbeids- og sosialminister. Hun blir erstattet av Tonje Brenna (Ap), som igjen erstattes som kunnskapsminister av Kari Nessa Nordtun (Ap). Sigbjørn Gjelsvik (Sp) går av som kommunal- og distriktsminister og erstattes av Erling Sande (Ap). I tillegg opprettes et nytt departement – Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet – der Karianne Tung (Ap) blir statsråd.

November

* 14. november: Helse nord foreslår blant annet å gjøre om sykehuset i Lofoten til et distriktsmedisinsk senter. Saken skaper sterke reaksjoner. Sykehuset ligger i Vestvågøy kommune, og det lokale Ap-laget har meldt seg ut av partiet i protest mot regjeringens håndtering.

* 15. november: Etter mange dagers venting får de første norske statsborgerne slippe ut fra Gazastripen og inn i Egypt.

* 22. november: NRK velger å ikke legge ut den omdiskuterte «Ingen elsker Bamsegutt» igjen. Dokumentarserien handler om en ufør mann i 60-årene som flyttet til Filippinene for ti år siden. Mannen er tidligere straffedømt og har en betinget sedelighetsdom mot seg fra 1991. Denne dommen blir ikke omtalt i serien. – Jeg er svært lei meg for at serien har blitt en belastning for den familien som er omtalt, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

* 23. november: Brages hederspris 2023 går til Ingvar Ambjørnsen. «Vi skal til et vidløftig forfatterskap som har utfordret lesere i alle aldre med tankevekkende og underholdende litteratur», lyder juryens begrunnelse.

* 25. november: Artist Yngvar Numme, kjent fra Dizzie Tunes, dør brått og uventet. Han blir 79 år.

Desember

* 1. desember: Helsetilsynet fratar legelisensen til en psykiater som har vært involvert i flere tilsynssaker. Forfatter Hilde Rød-Larsen var den første som varslet mot ham. Psykiateren vil påklage avgjørelsen.

* 3. desember: Prins Sverre Magnus fyller 18 år. Dagen markeres blant annet med en offisiell lunsj på Slottet to dager før.

* 5. desember: Nye tall fra Eiendom Norge viser at boligprisene falt med 1,3 prosent i november. Sesongjustert gikk den opp 0,1 prosent. Så langt i 2023 har boligprisene i Norge steget med 1,3 prosent.

* 5. desember: Johny Vassbakk (53) blir i Gulating lagmannsretter frifunnet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Dermed er utfallet det motsatte av i tingretten tidligere på året.

11. desember: Ledelsen i Helse Midt-Norge går imot ønsket fra flere egne sykehus og vil fortsette innføringen av den omstridte Helseplattformen. Under innføringen av den digitale løsningen i det regionale helseforetaket har det blant annet kommet fram at en rekke henvisninger ikke har blitt fanget opp.

12. desember: Artist og låtskriver Ole Paus dør, 76 år gammel. Han ble rammet av et hjerneslag i september.

13. desember: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj besøker Norge i forbindelse med et nordisk toppmøte. Norge kunngjør at ukrainske myndigheter skal få 3 milliarder kroner i sivil støtte gjennom Nansen-programmet.

14. desember: Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng og varsler rentekutt først til høsten. Renta er blitt satt opp med til sammen 1,75 prosentpoeng i løpet av året – fra 2,75 prosent til 4,5 prosent.