Kommunikasjonssjefen ved Kongehuset bekrefter dette til NRK, som var først med nyheten, og NTB.

Kronprinsessen hadde korona også i august 2022.

Hun fortalte i oktober 2018 at hun lever med den alvorlige lungesykdommen kronisk lungefibrose. Det gjør at hun er i risikosonen for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp dersom hun blir smittet av koronaviruset.