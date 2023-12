Det er utstedt gult farevarsel for snøfokk på de sørlige fjellovergangene i morgentimene første juledag. Varsom sier vinden skal minke utover ettermiddagen.

Hittil er det innført kolonnekjøring på E134 Haukelifjell og kolonnekjøring for tunge kjøretøy over riksvei 7 Hardangervidda - som er stengt for alle andre trafikanter.

Fylkesvei 53 mellom Tyin og Ådal er også stengt på grunn av uvær med sterk vind, melder Vegtrafikksentralen vest. Det er også fylkesvei 51 mellom Gardli og Bygdin, Øystre Slidre og Vang.

I tillegg varsles det om kraftig vind på fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol, der kolonne kan innføres på kort varsel. Det er også stedvis redusert sikt på riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli.