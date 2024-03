Sjåføren er tiltalt for uaktsomt bildrap, samt for å ha kjørt for fort, for å ikke ha vært aktpågivende nok og for å ha kjørt uten førerkort, skriver Tvedestrandsposten.

Bilen med tre ungdommer skar over i motgående kjørefelt og havnet utfor veien i Vegårshei 18. mai i fjor. En 15 år gammel gutt omkom i ulykken. De to andre ble utskrevet fra sykehus dagen etter.

Ifølge tiltalen holdt bilen høy fart da ulykken skjedde.

Alle de tre i bilen var under 18 år.

Politistasjonssjef i Holt i Agder politidistrikt, Odd Holum, sa til Dagbladet etter ulykken at de tre ungdommene hadde lånt bilen etter avtale med en person som disponerte den, og at det ikke var snakk om biltyveri eller tyvlåning.