– Det har oppstått en konfrontasjon i forbindelse med arrangementet i regi av eritreisk forening i Randesund, tvitrer politiet i Agder.

Store styrker er på stedet, og de ber folk om å trekke unna området rundt Randesund bydelshus.

– Politiet var kjent med at dette kunne oppstå og har vært raskt til stede med betydelige ressurser for å håndtere situasjonen. Politiets primæroppgave er at arrangementet ikke forårsaker fare for liv, helse og sikkerhet for publikum og involverte, sier stabssjef Vidar Arnesen i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Nasjonal bistand

Politiet jobber med å få oversikt og kontroll over det de kaller en alvorlig hendelse som fortsatt er uavklart.

– Politiet ber publikum om å trekke unna området rundt Randesund bydelshus. Politiet får bistand fra nasjonale bistandsressurser og politi fra nabodistrikter, og tar situasjonen på største alvor, sier Arnesen.

Fikk tips på forhånd

I forkant av lørdagens arrangementet har politiet fått tips om at det kunne bli bråk, slik det har vært ved lignende arrangementer andre steder i landet. Bakgrunnen er en pågående konflikt i deler av det eritreiske miljøet.

– Vi har nulltoleranse for vold i byen vår, og aksepterer ikke gatekamper og ordensforstyrrelser slik vi har sett fra andre byer, sier stabssjefen.

Han understreker at straffbare forhold vil bli fulgt opp av politiet og kan få konsekvenser for de involverte.