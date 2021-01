10 republikanere blant 232 representanter som stemte for å stille president Trump for riksrett

Ti republikanere stilte seg bak Demokratene da Representantenes hus bestemte at president Donald Trump skal stilles for riksrett for andre gang.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Liz Cheney fra Wyoming er en av republikanerne som stemte for å stille president Donald Trump for riksrett. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

NTB-AFP

232 stemte for å tiltale Trump for å oppildne til opprør, mens 197 stemte imot, viser den endelige opptellingen onsdag.

Flere republikanere sa i debatten at de holder Trump ansvarlig for hendelsene i forrige uke da tusener av Trump-tilhengere stormet Kongressen, men at det likevel er å gå for langt å stille ham for riksrett.

Blant republikanerne som stemte for riksrettstiltalen, var tidligere visepresident Dick Cheneys datter Liz Cheney fra Wyoming, som er tredje høyest rangerte i repubikanerenes parlamentsgruppe. Også Adam Kinzinger og John Katko stemte for.