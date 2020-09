Mer juks avdekket i høyere utdanning

På et halvt år er antallet som er tatt i juks på norske høyskoler og universiteter, økt med nesten 50 prosent. Oversikten viser at Universitet i Agder har flest utestengelsesvedtak.

UiA stenger ute flest etter å ha blitt tatt for ulike typer juks. Foto: Arkivfoto/Sondre Steen Holvik

NTB

Christina Stenbek Østtveit

Tall Universitetsavisa har hentet inn fra Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning (Unit) viser hvor mange som per 12. september er utestengt fra høyere utdanning i Norge.

Utestengt av ulike årsaker

Årsaken til utestengelsen kan blant annet være eksamensjuks, bruk av falske vitnemål og dokumenter eller at de er funnet uskikket for yrket, ifølge Universitetsavisa.

I alt viser tallene fra september at 307 personer er utestengt fra norske universiteter og høyskoler av ulike årsaker. Oversikten sier ingenting om hvor mange som er utestengt for hver enkelt overtredelse ved institusjonene.

Oversikten viser likevel antall vedtak ved den enkelte institusjon. Øverst på lista ligger Universitetet i Agder med hele 55 vedtak.

Videre følger Universitetet i Sørøst-Norge med 39 og Oslomet med 35 vedtak.

Flere tatt i juks

Unit presiserer at en person kan ha flere vedtak mot seg.

Totalt 273 personer er utestengt fra en institusjon eller fratatt retten til å gå opp til eksamen på grunn av en eller annen form for juks, eller for medvirkning til juks, knyttet til eksamen. Dette er en økning på hele 48 prosent siden mars, da avisen Khrono kartla at det var 184 personer som var utestengt med en slik begrunnelse.